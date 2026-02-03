Tarragona baja de las 40.000 personas paradas por primera vez en un mes de enero desde el 2008

Tarragona ha bajado de las 40.000 personas paradas por primera vez en un mes de enero desde el 2008, registrando 38.881 parados. La demarcación ha acabado el mes con un 1,23% más de paro que diciembre de 2025, se trata de un repunte más alto que en el conjunto de Cataluña que el paro ha sufrido un aumento del 0,61%. En comparación con enero de 2025, es un 3,1% menos. El 31 de enero de 2026 había 339.748 afilados en la Seguridad Social en el Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre, lo que representa un 2,2% más respecto ahora hace doce meses y un 2,05 menos si se compara con el mes anterior.

Con respecto a los 8.881 parados, 22.949 son mujeres y 3.206 son personas menores de 25 años. El sector de actividad económica que sufre un aumento más significativo en el paro es el servicios con 498 nuevos parados. De hecho, es este ámbito el que tiene más personas parados (27.773).

La agricultura cierra el mes con 1.329 parados (seis menos que el mes anterior), la industria mantiene los mismos parados (3.321) y la construcción con 3.002 representa una baja de 63 personas.