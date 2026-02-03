El Morell empieza las obras de la nueva pista polideportiva y la residencia

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El Morell empieza esta semana dos obras estratégicas bloqueadas durante los últimos años, la nueva pista polideportiva y el Centro de Servicios para las Personas Mayores. Los trabajos han empezado estos lunes y supondrán una inversión total de 3,8 millones de euros, algunas de las obras más importantes para el municipio de este año.

La nueva pista se licitó y adjudicó hace un año en la empresa Constècnica 3 SL por más de 2,1 millones de euros con un plazo de ejecución de 10 meses desde este mes de febrero. El nuevo equipamiento, revisado técnicamente por el Consejo Catalán del Deporte, ofrecerá en la localidad un espacio cubierto, polivalente y adaptado a las necesidades de entidades deportivas, centros educativos y actividades municipales después de la demanda de estos durante el proceso de adjudicación.

La concejala de Deportes, Mònica Casas, situaba el proyecto como «decisivo» para el municipio para tener «un equipamiento deportivo moderno, funcional y de primer nivel». Les instalaciones prevén ofrecer servicio a más de un centenar de usuarios semanalmente.

Residencia reformada

El Ayuntamiento del Morell también ha anunciado el inicio de las obras para adecuar el actual Centro de Servicios para las Personas Mayores para convertirlo en una residencia asistida las 24 horas del día. La obra se ha adjudicado a Tomás Gracia Corporación SA por poco más de 1,7 millones de euros y prevé una duración de 11 meses. De esta manera se prevé que las instalaciones puedan ofrecer un espacio a partir de principios del 2027.

Los nuevos equipamientos presentarán una residencia ampliada y reforzada que aumentará la oferta para las personas mayores del municipio con recursos «de proximidad». «Impulsamos un nuevo modelo de bienestar que cuida a nuestras personas mayores y los ofrece recursos dignos, proeles y adaptados a sus necesidades», indicaba la concejala de Bienestar y Personas Mayores, Maria Jesús Valldosera.

El alcalde resaltaba que esta 2026 «será clave», y que el inicio de las obras «transformará el municipio y reforzará la red de equipamientos».