Mercaderies per l'Interior denuncia la inseguridad del tercer hilo del Corredor Mediterráneo

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Ante los últimos hechos ocurridos en el sector ferroviario, la Plataforma Mercaderies per l'Interior ha afirmado que es imprescindible poner sobre la mesa el caos generado por el mal estado de las infraestructuras ferroviarias –que ha obligado a revisar tramos, reducir velocidades e incluso paralizar durante varios días la red de Rodalies de Cataluña, afectando gravemente miles de usuarios.

Desde la entidad recuerdan que el accidente de Gelida, en el que murió un maquinista y resultaron heridos varios pasajeros, no se produjo en una línea secundaria, sino en pleno Corredor Mediterráneo del tercer hilo. «Un corredor que, a la vista de los hechos, se demuestra altamente vulnerable y falto de los niveles de seguridad necesarios», añaden en un comunicado. Sobre todo si se tiene en cuenta que está previsto que en los próximos años se triplique el número de trenes de mercancías, algunas de ellas peligrosas, que circularán por esta vía.

Aseguran que como estos trenes serán más largos y pesados, «supondrán un riesgo añadido sobre una infraestructura construida hace más de cien años y que se ha demostrado obsoleta y peligrosa». Desde la Plataforma afirman que el Corredor Mediterráneo, tal como se está construyendo entre Vila-seca y Castellbisbal, que consiste en añadir un tercer carril en la vía existente sin actuar en la infraestructura en torno a la vía «es una muy mala solución» tal como se ha visto por los recientes incidentes ferroviarios.

Y creen que es «especialmente irresponsable hacer circular trenes de mercancías peligrosas por vías que atraviesan núcleos densamente poblados». En eso se añade el hecho que trenes de pasajeros y de mercancías compartan la misma infraestructura, cuando el objetivo declarado, como ya se dijo, es triplicar la frecuencia de estos últimos. «Esta combinación provocará el colapso irremediable de una vía ya vieja y deteriorada en un plazo máximo de cinco años», tal como vaticinan diferentes expertos, entre los cuales, los de FERRMED.

Desde hace años, Mercaderies per l'Interior reclama la construcción de una línea ferroviaria por el interior destinada al tráfico de mercancías y alejada de los núcleos poblados.