Nevadas en la demarcación de Tarragona: cortes de carreteras y actuaciones de los Bomberos

El episodio de nieve previsto para este fin de semana ha acabado teniendo un alcance mucho más amplio de lo que inicialmente se había anunciado. Aunque las previsiones situaban las nevadas principalmente en el Pirineo, la irrupción de la borrasca Ingrid ha traído precipitaciones en forma de nieve a muchas comarcas del interior, del Prepirineo e incluso del prelitoral, con cotas que han bajado muy por debajo de lo que se esperaba.

Aunque no se han registrado incidencias personales graves, la nieve ha complicado notablemente la movilidad. En la demarcación de Tarragona se han tenido que cortar varias carreteras, como la T-700 entre Prades y Vilanova de Prades, la TV-7004 entre Ulldemolins y Vallclara y la TV-7005 al término de Vilanova de Prades. En esta zona, los Bomberos de la Generalitat han tenido que intervenir para dar apoyo a varios vehículos que habían quedado encallados por la nieve. No se ha tenido que lamentar ninguna persona herida.

En total, los Bomberos han atendido cerca de 180 avisos relacionados con el temporal de nieve y lluvia. La mayor parte de los avisos se han concentrado en la Cataluña Central y en el Camp de Tarragona, aunque también se han registrado incidencias en las comarcas gerundenses, Poniente, el área metropolitana y las Terres de l'Ebre.

Fuerte viento

Aparte de la nieve, la borrasca Ingrid ha dejado lluvias moderadas pero persistentes a muchos puntos del país, con registros que han superado los 30 litros por metro cuadrado en algunas poblaciones de la Cataluña Central y el litoral. El Meteocat también ha emitido avisos por lluvias intensas en el Alt Empordà y ha activado alertas por viento fuerte en varias comarcas, con rachas que pueden superar los 90 km/h, especialmente en el Pirineo, el Prepirineo y el Camp de Tarragona.

Se mantiene activado el plan Neucat

Protección Civil mantiene activada la alerta del plan Neucat y ha enviado mensajes de alerta a la población mediante el sistema ES-Alert para pedir que se limite la movilidad en las zonas más afectadas. También se mantiene la prealerta por riesgo de aludes, que es elevado en varios sectores del Pirineo, así como el aviso por el fenómeno de la ventisca en las cotas altas, que puede reducir considerablemente la visibilidad.

Según las previsiones, la nevada tenderá a perder intensidad en la Cataluña Central y en el prelitoral con el paso de las horas, pero continuará activa en el Pirineo y Prepirineo. El domingo, un nuevo frente podría mantener las precipitaciones en estas zonas, con una cota de nieve que se mantendrá baja. Les autoridades piden extremar la prudencia, tanto en la carretera como en actividades en la montaña, ante un episodio invernal que todavía no se ha dado por cerrado.