Adiós a la borrasca Harry: descubre qué tiempo hará en Tarragona este fin de semana

El fin de semana llega con calma a Tarragona tras días de lluvias intensas. Según el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), se espera una mejora progresiva del tiempo, con cielos parcialmente despejados y precipitaciones prácticamente nulas en toda la provincia. Las temperaturas serán suaves para la época, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre tras el paso de la borrasca Harry.

Un pronóstico que también comparte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé un fin de semana soleado y con temperaturas agradables. Eso sí, el sábado por la mañana se podrían producir precipitaciones débiles en la demarcación, que espera el próximo episodio de lluvias a partir del martes, cuando la probabilidad es del 100%.

Tras varias jornadas de lluvias persistentes, entre el viernes y el martes, algunos puntos de la provincia registraron acumulaciones notables. La estación de Prades ha superado los 178 l/m², mientras que Montbrió del Camp y Riudecols han alcanzado los 172,5 y 163,8 mm respectivamente, situándose entre los pueblos más afectados por el temporal en Cataluña.

El episodio Harry ha provocado también incrementos en el caudal de ríos y barrancos, y algunas zonas rurales han quedado temporalmente anegadas. Aun así, en Tarragona capital y municipios cercanos no se han reportado incidentes graves y los pantanos de la demarcación han crecido considerablemente gracias a las últimas lluvias.