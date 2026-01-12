Entra en funcionamiento el nuevo aparcamiento gratuito de la estación de alta velocidad del Camp de Tarragona

Este lunes ha entrado en funcionamiento el nuevo aparcamiento gratuito de la estación de alta velocidad del Camp de Tarragona habilitado por ADIF. El espacio, situado al lado de la estación, dispone de 126 plazas para vehículos. Hasta ahora, los usuarios del tren de alta velocidad tenían que dejar el coche al parking de pago o en el arcén de la carretera de acceso.

Aparte de abrir el aparcamiento gratuito, Adif ha instalado bloques de hormigón y ha puesto señales de prohibición para evitar que haya vehículos estacionados al lado de la carretera. Se trata de unas instalaciones reclamadas por el territorio desde que la estación se puso en marcha hace casi dos décadas.

El aparcamiento que se ha habilitado se trata de un espacio provisional a la espera de hacer uno definitivo de abajo coste con unas 600 plazas. El Gobierno también tiene previsto construir una rotonda junto a la estación que unirá el aparcamiento definitivo y un tramo de carretera de nueva construcción que enlazará la infraestructura con la TP-2031. El pasado 5 de enero, el Departamento de Territorio licitó la redacción del proyecto de la rotonda.