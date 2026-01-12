El abono único estatal de transporte se puede comprar desde este lunes para empezar a utilizarlo a partir del 19 de enero. El nuevo título tiene una validez de un mes y permite viajar de manera ilimitada con los servicios de Rodalies, Media Distancia y autobuses interregionales de titularidad estatal. El servicio del Avant Barcelona-Tortosa también está incluido, aunque los trenes AVE y el Avant Barcelona-Tarragona quedan fuera de la oferta. El coste es de 60 euros mensuales, o de 30 euros para los menores de 26 años, que se tienen que registrar previamente a la web del Ministerio de Transportes para conseguir el descuento. Daniel, de Tortosa, celebra la medida porque dice incentivará que más gente coja el tren: «Será un beneficio económico lo bastante importante».

Justo cuando queda una semana para que se ponga en marcha el nuevo abono, los primeros usuarios ya empiezan a comprarlo a la estación de Sants. Es el caso de Francesc, que lo ha comprado en la ventanilla, ya que sostiene que el precio «es más competitivo». Los nuevos títulos ya se pueden adquirir a través de las máquinas de autoventa.

También tiene previsto comprar el abono único Daniel Gil, que hace diez años que coge el tren desde Tortosa para ir hacia Barcelona a trabajar. Es bibliotecario y por convicción, escoge la opción ferroviaria para desplazarse. «Hasta hace dos años era cinco días por semana, ahora hago un día de teletrabajo, siempre me he decidido por el tren más que por el bus. Es por una cuestión de principios, voy mejor, más ancho, pero también por la ecología, el tren es el transporte público por excelencia», ha sentenciado.

A partir del próximo lunes, utilizará el abono de 60 euros, que opina será muy positivo para él y para el resto de usuarios. «Será un beneficio económico lo bastante importante, creo que será un incentivo más para que mucha gente lo coja», ha asegurado. De hecho, ha calculado que le supondrá un ahorro de unos 47 euros, ya que hasta ahora, con el abono mensual pagaba 107.

Gil, que también es miembro de la Plataforma Trens Dignes, ha explicado que coge el Regional por una cuestión de horarios, pero, ahora, con esta bonificación podrá optar por el Avant. «Estamos pidiendo permanentemente que el horario del Avant se adelante para llegar antes de las 8 de la mañana a Sants», ha dicho. Hace tiempo, que desde la entidad y el territorio reclaman más frecuencias ferroviarias. «Ya se sabe que todas las tramitaciones tardan mucho, pero si se consigue, me pasaré al Avant», ha aseverado.

De hecho, ha celebrado que puedan usar esta nueva tarifa con el Adelante. «Tenemos la suerte y la ventaja que somos la única línea de Avant de Cataluña que tiene este beneficio, pero creemos y creo que es de justicia social por la falta de trenes crónica durante décadas», ha añadido.

La medida aportará «más» viajeros

Por otra parte, Gil ha afirmado que la medida implicará que crezca el número de usuarios de trenes. «Se ha notado mucho a partir de los abonos de 20 euros gratuitos, el aumento de pasajeros fue brutal y, actualmente, se ha notado que hay un aumento grande de viajeros, ya en origen del primer tren que sale de mañana», ha certificado. Además, considera que una vez se acaben las obras del corredor mediterráneo se mejorará el servicio ferroviario: «permitirá hacer una explotación más efectiva de la línea y creemos que puede ser una ventana para tener más frecuencias e incluso un nuevo Avant».

En paralelo, ha pedido al Gobierno que añada a este abono una tarifa reducida, descuentos o integrarla en un título a fin de que los usuarios de fuera del área metropolitana se puedan mover a partir del segundo semestre de este año. Finalmente, confía en que la medida del abono único no sea temporal, sino que se implemente para siempre. «Creemos que se tiene que quedar y eso va en la línea del que ya han hecho otros países de Europa, que lo han implantado y es un éxito», ha cerrado.