PortAventura World inicia el desmontaje parcial del Dragon Khan para renovarlo

PortAventura World ha empezado esta semana los trabajos de desmontaje parcial del Dragon Khan, su montaña rusa más emblemática, con el objetivo de alargar la vida útil y mejorar la experiencia de los visitantes. La actuación forma parte de una reforma técnica de gran envergadura coincidiendo con el 30.º aniversario de la atracción, inaugurada el año 1995.

Los trabajos arrancaron el pasado 7 de enero, coincidiendo con el cierre temporal del parque, y consisten en un retrack parcial del recorrido. Esta operación, una de las más complejas que se pueden hacer en una montaña rusa, implica la sustitución de las vías y soportes antiguos por piezas nuevas. En el caso del Dragon Khan, la actuación se centra en el loop vertical gigante y lo cobra rollo, dos de los elementos más icónicos y exigentes del trazado.

Según explicó el pasado octubre Sergio Fraile, director de Servicios Técnicos de PortAventura, se trata de unas tareas «bastante complejas y técnicas que no habíamos hecho hasta el momento» en esta atracción. «Aunque diariamente hacemos mantenimiento del Dragon Khan, queremos alargar la vida de esta experiencia icónica», añadió.

Las nuevas piezas habrían llegado al parque hace unas semanas y ya se están instalando. Este tipo de intervención ya se llevó a cabo recientemente en Estampida, con la sustitución de un tramo por vías de acero Titan Track, una mejora que ha hecho el recorrido más suave y confortable. El mismo objetivo se persigue ahora con el Dragon Khan: mantener la intensidad y la adrenalina, pero con una infraestructura renovada.