Red Eléctrica reactiva la polémica línea de Muy Alta Tensión entre Cataluña y Aragón

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona

El proyecto de la línea de Muy Alta Tensión (MAT) que conectará Cataluña y Aragón se ha vuelto a reactivar por tercera vez. Una propuesta polémica, que la plataforma No a la MAT Aragó-Catalunya ha denunciado las nuevas acciones de Red Eléctrica Española (REE), empresa pública impulsora de la línea, y ha anunciado nuevas movilizaciones. La entidad ha criticado en un comunicado que el proyecto, que tiene que aportar 400 kV de potencia, ha reaparecido «bajo el paraguas del llamado interés público general», una condición que, según la plataforma, permitirá a Red Eléctrica «acelerar la expropiación y ocupación de suelo en beneficio de intereses privados» a lo largo de más de 200 kilómetros.

La plataforma defiende que este es el tercer intento «de imponer» el corredor energético, después de las últimas publicaciones sobre el proyecto los años 2012 y 2022. La MAT Aragón-Cataluña afectaría en total en 19 municipios del Camp de Tarragona, entre las comarcas del Priorat, Baix Camp, Tarragonès y Alt Camp, y en el cruce de toda la línea, junto con los terrenos que atravesará por Aragón, Terra Alta y Ribera d'Ebre, además de una treintena de localidades. Los primeros proyectos propuestos por Red Eléctrica no se llevaron a cabo por las acciones y movilizaciones ciudadanas, incluso después de que Forestalia, una empresa privada especializada en instalaciones energéticas, tratara de renovar el proyecto tres años atrás. La última propuesta estuvo parada el año pasado, después de que el Ministerio de Transición Ecológica mostrara su disposición para archivar el proyecto.

El Grupo de Estudio y Protección de Ecosistemas Catalanes (GEPEC-EdC) presentó alegaciones, junto con varios municipios y entidades ecologistas durante la última propuesta, y han asegurado que «volverán a sumarse» para pedir la retirada total del proyecto MAT para evitar más infraestructuras que destrocen el territorio.

Impacto directo

Desde No a la MAT, lamentan que el nuevo proyecto presentado por la empresa energética pública «tiene el mismo impacto» que los anteriores, y destacan las afectaciones del paisaje, ecosistemas y corredores ecológicos como principal motivo perjudicial por «parar» la propuesta, entre otros. También hacen referencia a los posibles daños sobre cultivos y los «riesgos para la salud de la población expuesta de manera continuada» a campos electromagnéticos de alta tensión, además de una «clara» desvalorización del suelo, que ahora sería expropiado por el Gobierno estatal por su condición «de interés público general». La «falta de consulta» a la ciudadanía, tal como lamentan las plataformas medioambientalistas, también es una de las cuestiones más criticadas.

Según la plataforma, «el problema no es la capacidad de la red actual, sino un modelo que produce energía mucho lejos de donde se consume. Mientras eso sea así, siempre querrán más MAT». Por este motivo, junto con el anuncio de las movilizaciones, las entidades proponen nuevos modelos para aportar proximidad al proyecto sin crear una línea de más de 200 kilómetros. Desde No a la MAT, justifican la «necesidad de la creación de energías renovables» con el fin de aportar alternativas sostenibles al territorio. «Disponemos de techos industriales, urbanos y periurbanos degradados que se podrían utilizar para proyecto de energías renovables», afirmaban desde la plataforma. A pesar de todo, No a la MAT ha hecho un llamamiento a los municipios para que «vuelvan» a defender «modelos sostenibles», basados en la legislación catalana.