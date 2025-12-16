De bodas de famosos a visitas abiertas a todo el mundo: La nueva era del Castell de Tamarit en manos del camping Trillas

Publicado por Lydie Diatta Creado: Actualizado:

La familia Trillas ha adquirido por un importe de 9,4 millones de euros el Castell de Tamarit, marcando el inicio de una nueva etapa para esta joya arquitectónica de la Costa Daurada. La compra se formalizó el pasado 28 de octubre a través de la sociedad Immobiliaria Betrén, hasta entonces propietaria del castillo. Roger Trillas, nuevo administrador único, asegura estar «muy contento» con este nuevo reto.

El Castell de Tamarit, documentado desde el siglo XI, se encuentra en una posición estratégica sobre una colina con vistas en el Mediterráneo. A lo largo de los siglos, ha sido testigo de la historia de Cataluña: desde frontera entre territorios cristianos y musulmanes hasta su decadencia en el siglo XVIII a causa de guerras y saqueos. El año 1916, al empresario americano Charles Deering lo compró y restauró bajo la dirección del pintor Ramón Casas, convirtiéndolo en un refugio idílico.

En los últimos años sin embargo, el castillo ha acogido acontecimientos corporativos, banquetes y bodas de renombre. Entre las parejas de celebridades que han celebrado su enlace figuran grandes nombres como Andrés Iniesta y Anna Ortiz (2012), Eva González y Cayetano Rivera (2015), Ana Boyer y Fernando Verdasco (2017), Carles Francino i Izah, y, según algunas guías de boda, la pareja formada por Sergio Ramos y Pilar Rubio (2019).

Con la nueva etapa, Trillas quiere acercar el castillo a la ciudadanía. Este pasado sábado se ha llevado a cabo una prueba piloto de visitas guiadas en todos los espacios del castillo que, tal y como lo detallan en su página web, incluyen una copa de vino o cava al final del recorrido (zumo para los menores). La experiencia tiene una duración de una hora aproximadamente, en grupos pequeños para garantizar la comodidad, y el punto de inicio es la Creu de Termini de Tamarit, en lo que recomiendan llegar 10 minutos antes. El aparcamiento es próximo, justo al lado de donde empieza la visita, y las entradas se pueden adquirir en el portal web del Camping Trillas.

Además, durante los fines de semana navideños, el castillo acogerá la tradicional feria con actividades familiares y puestos de productos locales, con los beneficios destinados a entidades del proyecto «Camping por todo el mundo».