Valls invertirá 1,4 millones de euros para modernizar los equipamientos deportivos en el 2026

El Ayuntamiento de Valls ha programado una inversión global de 1,4 millones de euros en equipamientos deportivos municipales durante el 2026, con actuaciones destacadas en las zonas deportivas del Fornàs y del Vilar. El plan cuenta con financiación municipal y con el apoyo del Departamento de Deportes de la Generalitat (624.000 euros) y la Diputació de Tarragona (390.000 euros).

Una de las principales actuaciones será la ampliación de la sala de acondicionamiento físico del pabellón Xavi Tondo, en la zona deportiva del Fornàs, que llegará a casi 500 metros cuadrados con la cobertura de la terraza exterior anexa. El proyecto, presupuestado en 200.000 euros, permitirá mejorar la comodidad en horas punta y reorganizar los espacios destinados a entrenamiento cardiovascular, de fuerza y funcional.

Paralelamente, se destinarán 120.000 euros a la renovación de más de la mitad de los aparatos de la sala fitness, con la incorporación de nuevas máquinas orientadas al entrenamiento funcional y la duplicación de los equipos de más demanda. Esta actuación refuerza la apuesta por una práctica deportiva segura, inclusiva y adaptada a todas las edades, con criterios de eficiencia energética y versatilidad de uso.

En la zona deportiva del Vilar, el Ayuntamiento impulsará la reforma de la pista cubierta con una inversión de 702.000 euros. El proyecto incluye nuevas graderías con capacidad para 206 personas, la renovación del cierre perimetral y mejoras adaptadas a las necesidades del hockey patines, el patinaje artístico y el fútbol sala. También se añadirá una sala anexa de calentamiento y mejoras en la megafonía.

Finalmente, el plan de inversiones contempla la remodelación del estadio de fútbol del Vilar, con un presupuesto de 380.000 euros, que permitirá sustituir completamente el césped, rehabilitar la gradería e instalar asientos. El césped actual se reutilizará en el campo anexo.