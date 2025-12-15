Rechazo hacia las pantallas acústicas del corredor mediterráneo en Tarragona

La plataforma Mercaderies per l'interior ha presentado alegaciones al proyecto de Adif para evitar el ruido del paso del corredor mediterráneo por el Tarragonès argumentando que la instalación de pantallas acústicas tendrá efectos "altamente lesivos" en materias paisajística, urbanística, ambiental, social y económica. El ente estatal publicó en el BOE este noviembre su plan para hacer mitigar el ruido a los grandes ejes ferroviarios. La entidad Tarragona Avança, dentro de la cual se integra la plataforma, ha formalizado el trámite en el tramo que afecta a Vila-seca, Tarragona y Sant Vicenç de Calders. Han denunciado que la implantación del ancho estándar y sus modificaciones no tienen los estudios ambientales que exigiría la normativa europea.

El plan contra el ruido tampoco se habría sometido a evaluación de impacto ambiental. En este sentido, constatan que las obras físicas y estructurales comportarán impactos ambientales y paisajísticos de forma "evidente".

Según han añadido, la solución escogida por Adif es la "más agresiva y menos eficiente". Lo acusan de ignorar alternativas más modernas, baratas y mucho menos intrusivas. En este sentido, recuerdan que las pantallas propuestas pueden alcanzar hasta seis metros de altura, con un impacto "severo" sobre el paisaje y la calidad de vida de la zona.