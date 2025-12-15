Cambrils convierte cuatro plazas en zonas de actividades de Navidad para niños

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Fireta de Nadal de Cambrils convertirá cuatro plazas en espacios de diversión, juego y aprendizaje para niños los días 27 y 30 de diciembre y 2 y 4 de enero. La concejala de Infancia y Juventud, Natàlia Pleguezuelos, ha presentado esta iniciativa que busca ofrecer actividades creativas y lúdicas para toda la familia durante las vacaciones navideñas.

Los niños podrán participar en juegos como el lanzamiento de saco mágico, bolas de nieve voladoras, talleres de decoración y sombreros mágicos, entrenamiento de Elfs o el camino de las estrellas. Cada plaza contará con cinco juegos y un espacio de acogida donde los participantes podrán marcar los juegos realizados en su billete y participar sin colas. También habrá un Bingo Musical de Villancicos abierto a todo el mundo.

La Fira dels Elfs llegará a las plazas de la Vila y Mossèn Batalla con música y actividades para convertirse en ayudantes de Papá Noel, mientras que en las plazas del Pòsit y del Setge se podrá disfrutar del Nadal de les Estrelles, con retos de equilibrio, puntería y habilidades manuales.

Les actividades son totalmente gratuitas e inclusivas, con acceso preferente para niños con necesidades especiales, asegurando una experiencia participativa y segura para todo el mundo. La Fireta complementa otras propuestas navideñas de la ciudad, como la Fira del Parc del Pinaret y el Nadal més divertit de la Unió de Botiguers.