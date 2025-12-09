El CAT asegura haber reducido las pérdidas de agua de su red hasta un 0,14%, unos 102.500 metros cúbicos

Conexión de agua del CAT con el depósito de la mancomunidad Delta Tres, en el término de l'Aldea.ACN

El Consorcio de Aguas de Tarragona (CAT) asegura que ha mejorado la eficiencia de la red hidráulica que es del 99,86%. Por lo tanto, sólo se pierde un 0,14% del agua inyectada. El ente ha hecho público un estudio de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) llevado a cabo entre los meses de enero y diciembre de 2024, con 4.800 datos diarios.

Uno de los datos que se recogen es el Índice de Agua No Registrada (ANR), es decir, el volumen de agua que se produce, pero no se registra como consumo legítimo. El año pasado fue de 102.522 m3 anuales, lo que representa 0,1 hm3 con respecto a los 74,4 hm3 de agua gestionados por el ente durante el anterior ejercicio.

Con respecto al año anterior, se ha reducido un 66% cuando la cantidad anual fue de 303.522 m3. El estudio también incluye recomendaciones para mantener la alta eficiencia de la infraestructura hidráulica. Entre ellas, los expertos proponen el recalibrado de los caudalímetros que presentan más imprecisión y una campaña de aforo de todos los depósitos de regulación del CAT.

Próximamente, el CAT instalará más de 150 nuevos sensores por toda la red que permitirán incrementar la capacidad de monitorización de aspectos de calidad y propiamente hidráulicos. Una inversión que se enmarca en el plan de digitalización financiado por la Unión Europea a través de los Fondos Next Generation EU.