Cortada la circulación en la R17 entre PortAventura y Tarragona por una avería en la vía

Una avería en la vía obliga ha obligado a cortar la circulación de trenes en la R17 entre PortAventura y Tarragona a primera hora de este lunes por la mañana, según informa Protección Civil.

Renfe ya ha habilitado transporte alternativo por carretera entre los dos puntos, según la misma fuente, que ya ha desactivado la prealerta #Ferrocat. La R17 une Barcelona y PortAventura, uno de los muchos destinos turísticos de este Puente de la Purísima que hoy acaba.