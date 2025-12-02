La Diputación de Tarragona destinará un millón de euros a proyectos de la URV durante el 2026

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

La Diputación de Tarragona aportará un millón de euros en la Universitat Rovira i Virgili (URV) para inversiones y proyectos de investigación| y conocimiento el próximo 2026. Concretamente, la cifra financiará un total de 15 actuaciones, que se enmarcan en el acuerdo cuatrienal 2024-2027 entre las dos instituciones.

La presidenta de la Diputación, Noemí Llauradó, y el rector de la URV, Josep Pallarès, han encabezado este martes la reunión Mixta Diputación-URV, durante la cual se ha concretado los proyectos que se beneficiarán de este acuerdo.

«Ambas entidades tenemos una alianza muy robusta, con una apuesta conjunta por la investigación y la innovación, que favorecen la transferencia de conocimiento de la universidad en el tejido productivo de la demarcación y tienen un impacto social y económico positivo hacia el territorio y el conjunto del país, con respecto al bienestar y calidad de vida para las personas que viven allí», ha afirmado Llauradó en una atención a los medios.

Por su parte, Pallarès ha asegurado que «esta es una colaboración que va mucho más allá del aspecto puramente económico. Somos dos instituciones que tenemos un gran alcance territorial y queremos trabajar conjuntamente para sacar adelante estos proyectos, que trascienden el día a día universitario, convirtiendo se en el futuro de nuestra demarcación». Les inversiones previstas para el próximo año, ha explicado el rector, se destinarán mayoritariamente a proyectos de infraestructuras.

Estos serán la rehabilitación estructural para la descarbonización de la Bodega Experimental Mas dels Frares en Constantí; la redacción del proyecto de una nueva sede para la Facultad de Medicina y de Ciencias de la Salud en Reus, y el equipamiento para la nueva Aula Magna del edificio de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología en el Campus Sescelades.

Según ha avanzado Pallarès, se prevé que esta última facultad esté terminada antes del inicio del próximo curso. Concretamente, la Diputación aportará un total de 638.331,83 euros en estos tres proyectos.

Otras inversiones

La cantidad restante se destinará a una docena de iniciativas de investigación, formación o divulgación, como es el caso de un documental sobre el dolor crónico infantil (31.000 €), el desarrollo del Plan Trienal de Actuaciones del Consejo Social de la URV (100.000 €) o la Investigación Turística Salou–Costa Daurada (30.000 €).

También se financiarán actividades de la futura Cátedra Cuidat la Salud i el Benestar (20.000 €) y actividades del Centro de Formación e Innovación en Simulación Josep Maria Martínez Carretero (24.000 €), entre otros.