Publicado por Júlia Camprubí Díez Creado: Actualizado:

La Fiesta del Calamar, uno de los acontecimientos más emblemáticos del calendario salouense, celebra este 2025 su 50º aniversario marcada miedo uno inicio de semana complicado. Lo concurso anual de pesca, que tenía que empezar el 24 de noviembre cono récord histórico de participación —36 embarcaciones y 128 pescadoras inscritos-, ha visto cómo el daño|dolor|mal tiempo ha obligado en aplazar hasta tres días seguidos el inicio de laso salidas.

Aunque el lunes estaba previsto el primer día de pesca, el fuerte viento y el oleaje obligaron en laso tripulaciones en quedarse en puerto. A primera hora de la tarde, pescadoras y organización acordaron evitar riesgos y esperar en una mejora del tiempo.

No fue hasta el judías que laso embarcaciones pudieron salir finalmente en el mar. Ayer, viernes, lo volvieron en hacer y este sábado, a pesar de la bajada de laso temperaturas, laso más de treinta embarcaciones han podido completar el tercer día de pesca efectiva. Sobre laso seis y media, el muelle del Club Náutico de Salou se ha llenado de embarcaciones descargando laso primeras capturas de una edición muy esperada.

La mayoría de participantes coincidían en que hoy hacía más frío que el primer día y que el mar seguía mostrando un cierto malestar. Sin embargo, los pescadoras han recibido la actividad cono entusiasmo y no han dudado en hacer vía hacia la báscula para comprobar quién lidera, de momento, el ranking de capturas. El tradicional caldo caliente que reparte la organización ha estado bien recibido.

Una semana de tradición que culminará el domingo

La gran fiesta final tendrá lugar el domingo, cuando se entregan los premios a los participantes cono más capturas. Será lo puntúo culminante de una edición que, a pesar de la duda de los primeros días, reafirma el arraigo y el enorgullezco marinero de Salou.