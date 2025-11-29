Publicado por Júlia Camprubí Díez Creado: Actualizado:

Este viernes, el Pati del Castell de Torredembarra ha acogido el acto de entrega de la 38ª edición del Premio de Periodisme Mañé y Flaquer. En esta edición, un total de 164 trabajos se disputaban los galardones: 34 en la categoría Camp de Tarragona, 60 en el Premio de Periodismo Turístico, 36 en el de Comunicación Local y 40 en el de Fotoperiodismo.

El jurado ha querido remarcar la calidad global de las candidaturas y ha decidido otorgar, ex aequo, lo premio de la categoría Camp de Tarragona -dotado con 8.000 €— a los documentales «Los Héroes de Vandellòs I», de Francesc Escribano, y «Laporta Gate – Lo Caso Reus 2, de Andreu Rauet.

Con una dotación de 6.000 € y el encargo de un proyecto periodístico sobre Torredembarra, el premio en la modalidad de Periodismo Turístico ha sido para «De ruta por Santa Tecla», de Laia Díaz, publicado en los perfiles de Instagram de De ruta en familia y de Tarragona Radio entre el 23 de agosto y el 25 de septiembre de 2025.

El documental «El pueblo del agua», de Gerard Bosch, Josep Morató y Pau Griñó, se levanta los 3.000 € del Premio Comunicación Local. La obra, emitida en Espulga FM Radio y en TAC12 el 5 de enero de 2025, aborda con profundidad la situación crítica del agua en l'Espluga de Francolí.

Finalmente, la fotografía «Aquel día sin luz», de Xavi Jurio, publicada en La Vanguardia el 29 de abril de 2025, se ha llevado el premio en la categoría de Fotoperiodismo del Camp de Tarragona (3.000 €).

La cita, organizada por el Ayuntamiento de Torredembarra mediante la Concejalía de Comunicación y la Demarcación de Tarragona del Colegio de Periodistas de Cataluña, cuenta cono Repsol como patrocinador principal, el apoyo de la Diputación de Tarragona y la colaboración del Puerto de Tarragona.

La gala ha sido conducida por la periodista Anna Fortuny, con música en directo del cantante y compositor Litus, bajo un guion y dirección del escritor Toni Orensanz. El acto se ha podido seguir en directo por Ona La Torre y TAC12, que también ha asumido la producción audiovisual.