La Diputació de Tarragona asumirá el 60% del coste del mantenimiento de las vías verdes de la demarcación

La Diputació de Tarragona asumirá el 60% del coste total del mantenimiento de las vías verdes de la demarcación que recorren antiguos trazados ferroviarios, con un presupuesto de unos 160.000 euros. Concretamente, se implicará en los más de 100 kilómetros de la vía verde de la Vale de Zafán y el Ferrocarril de la Cava en las Tierras del Ebro y del futuro vial entre Vandellòs, Mont-roig del Camp y Cambrils. El ente supracomarcal también se hará cargo de la promoción turística de estos recorridos. Así se ha puesto de manifiesto este viernes por la mañana en una reunión en el Palau de la Diputació de Tarragona encabezada por la presidenta Noemí Llauradó y varios alcaldes y concejales por donde transcurre la vía verde de la Vall de Zafán.