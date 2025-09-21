Protección Civil pide «mucha prudencia» por la intensificación de las tormentas a todo el país

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Protección Civil ha pedido este domingo «mucha prudencia» por la intensificación de las tormentas este domingo por todo el país. La jefa del servicio de emergencias del Cecat, Montse Font, ha avisado de que las lluvias serán «intensas y locales» y ha advertido que pueden comportar crecidas repentinas de ríos, afluentes o barrancos.

Font ha pedido que se limiten las actividades al aire libre y ha explicado que están en contacto con la Agencia Catalana del Agua (ACA) y la Conferencia Hidrográfica del Ebro (CHE) para analizar la situación de las diversas cuencas. El Servicio Catalán del Tráfico (SCT) pide precaución en los desplazamientos y está especialmente «preocupado» por la AP-7, donde con lluvia no se podrán abrir carriles adicionales.

Protección Civil ha explicado que las lluvias pueden afectar prácticamente a cualquier punto de Cataluña, pero que preocupan especialmente la zona metropolitana -sobre todo los tramos de los Vallesos de la AP-7-, las comarcas de Girona o las Terres de l'Ebre.

Les autoridades estarán también pendientes de las crecidas del Besòs y el Llobregat. Los ayuntamientos están avisados desde el viernes del riesgo de lluvia intensa y algunos ya aplicarán restricciones, especialmente a la hora de acercarse o circular por zonas fácilmente inundables, como pasos bajos o próximos a ríos o rieras.

Riesgo de más de 40 litros en media hora en gran parte de Cataluña

Protección Civil mantiene en alerta el plan Inuncat y el Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC) pronostica que este domingo por la tarde las tormentas pueden superar los 40 litros en 30 minutos en la mayor parte de Cataluña. Les zonas donde puede haber más intensidad son las comarcas de las Terres de l'Ebre, del Camp de Tarragona sur y del nordeste de Cataluña.

A pesar de todo, puede llover en cualquier punto con cierta intensidad. Los chubascos a menudo irán acompañados de tormenta y localmente de granizo o piedra, así como de rachas fuertes de viento o chasquidos. De forma local se podrán acumular más de 50 litros. Hasta las 13 horas, sobresalen los 48,7 litros de la Pobla de Segur, los 43,7 litros de Tremp, los 40,9 litros de Lladurs -36,8 de los cuales en 30 minutos- o los 40,2 litros de Oliana, según las estaciones automáticas del Meteocat.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido hasta las 12 horas un total de 25 llamadas que han generado 18 expedientes relacionados con el episodio de precipitaciones intensas. La mayoría han sido desde el Moianès (24%), el Pallars Sobirà (16%) y el Berguedà (16%). «Afortunadamente, tenemos pocas incidencias durante la mañana. Básicamente, han sido llamadas para alertar de pequeños desprendimientos de rocas o piedras en carreteras secundarias del Pirineo», ha precisado la jefa del CECAT.

Afectaciones en los ríos y afluentes de Girona y a la zona de los barrancos de Tortosa

Con respecto a las cuencas de ríos, tanto la Agencia Catalana del Agua (ACA) como la Cuenca Hidrográfica del Ebro (CHE) siguen haciendo seguimiento de las estaciones de vigilancia e irán emitiendo los avisos correspondientes. La CHE está haciendo especial seguimiento en la zona de los barrancos de Tortosa, donde prevén crecidas a partir de la tarde. También pueden verse afectados afluentes más pequeños de la zona del Pirineo. Por su parte, el ACA prevé afectaciones en prácticamente cualquier río y afluente de las comarcas de Gerona, así como el tramo bajo del Besòs, que ya está en prealerta.

El Servicio Meteorológico prevé que a partir de medianoche el episodio de lluvias fuertes tienda a disminuir, pero el lunes pueden repetirse chubascos y tormentas con menos intensidad. También el lunes habrá una bajada de las temperaturas notable por todo el territorio.