Meteorología
Protección Civil recomienda evitar desplazamientos no imprescindibles y actividades en el exterior por lluvias intensas en el Camp de Tarragona y el Ebre
Se pueden superar los 40 l/m2 en 30 minutos y la lluvia ya cae con fuerza en municipios como Alcover o Castellvell del Camp
Protección Civil de la Generalitat mantiene activado el Plan Especial de Emergencias por Inundaciones de Cataluña (INUNCAT) en fase de ALERTA por la previsión de lluvias muy intensas hoy lunes 8 de septiembre, principalmente en el Camp de Tarragona, las Terres de l'Ebre, y el Pirineu y Prepirineu, y mañana martes 9 de septiembre, principalmente al litoral y prelitoral central y en el Pirinu y Prepirineu. Esta mañana se ha reunido el comité técnico INUNCAT, presidido por la directora de Protección Civil, Marta Cassany, y la directora del Meteocat, Sarai Sarroca, para analizar la evolución de la situación y las medidas a adoptar.
El Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC) informa de que para hoy el lunes a partir de las 14 horas se prevé que se superen los 40 l/m2 en 30 minutos en el litoral y prelitoral del Camp de Tarragona (Tarragonès, Alt Camp, Baix Camp y Baix Penedès), así como en las comarcas de las Terres de l'Ebre (Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre y Terra Alta). Esta previsión se puede extender a otras comarcas centrales y de la mitad norte de Catalunya por la tarde y la noche.
Extremar las precauciones
Protección Civil recuerda la importancia de extremar las precauciones en la movilidad y en las actividades en el exterior ante la posibilidad de episodios de lluvia localmente intensa. «Evitad atravesar, ríos, rieras y barrancos, y acercarse a zonas inundables», alertan.
Les recomendaciones
- Hace falta evitar los desplazamientos en vehículo y aparcar en rieras o puntos subterráneos inundables. No se tienen que atravesar nunca ríos o rieras si bajan con agua, sobre todo a las zonas donde se esperan intensidades y acumulaciones más importantes.
- Hace falta circular preferentemente por las rutas principales y las autopistas, moderar la velocidad y mantener las distancias de seguridad.
- Si os sorprenden precipitaciones en la montaña, dirigíos a puntos elevados que estén lejos de los márgenes de ríos y de los cauces de barrancos, ramblas o torrentes.
- Si os sorprenden precipitaciones importantes y el agua empieza a entrar en vuestra casa: no bajéis a las zonas inundables como el sótano, el garaje, etc.; no dejéis fuera de objetos o muebles que el agua pueda arrastrar; poned los animales domésticos, los alimentos, el agua potable, los documentos importantes, los objetos de valor y, sobre todo, los productos peligrosos (como veneno para las ratas, disolventes, etc.) en lugares altos y protegidos.