Protección Civil recomienda evitar desplazamientos no imprescindibles y actividades en el exterior por lluvias intensas en el Camp de Tarragona y el Ebre

La Mora fue uno de los barrios más afectados por el paso de la DANA el pasado 4 de noviembre, con inundaciones que causaron daños materiales.

Protección Civil de la Generalitat mantiene activado el Plan Especial de Emergencias por Inundaciones de Cataluña (INUNCAT) en fase de ALERTA por la previsión de lluvias muy intensas hoy lunes 8 de septiembre, principalmente en el Camp de Tarragona, las Terres de l'Ebre, y el Pirineu y Prepirineu, y mañana martes 9 de septiembre, principalmente al litoral y prelitoral central y en el Pirinu y Prepirineu. Esta mañana se ha reunido el comité técnico INUNCAT, presidido por la directora de Protección Civil, Marta Cassany, y la directora del Meteocat, Sarai Sarroca, para analizar la evolución de la situación y las medidas a adoptar.

El Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC) informa de que para hoy el lunes a partir de las 14 horas se prevé que se superen los 40 l/m2 en 30 minutos en el litoral y prelitoral del Camp de Tarragona (Tarragonès, Alt Camp, Baix Camp y Baix Penedès), así como en las comarcas de las Terres de l'Ebre (Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre y Terra Alta). Esta previsión se puede extender a otras comarcas centrales y de la mitad norte de Catalunya por la tarde y la noche.

Extremar las precauciones

Protección Civil recuerda la importancia de extremar las precauciones en la movilidad y en las actividades en el exterior ante la posibilidad de episodios de lluvia localmente intensa. «Evitad atravesar, ríos, rieras y barrancos, y acercarse a zonas inundables», alertan.

