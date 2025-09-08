Diari Més

Illa pide prudencia a los ciudadanos del Camp de Tarragona y el Ebre por los avisos de fuertes lluvias

El Meteocat alerta de que se podrían acumular 90 litros en una hora en el prelitoral y litoral sur de Tarragona

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en Granollers en el inicio de curso escolar.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en Granollers en el inicio de curso escolar.ACN

ACN

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha hecho un llamamiento a la prudencia de los ciudadanos del Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre ante la posibilidad de fuertes lluvias esta tarde y noche que podrían acumular hasta 90 litros en una hora en el prelitoral y litoral sur de Tarragona.

Desde Granollers, Illa ha explicado que está en contacto con la consejera de Interior, Núria Parlon, para hacer seguimiento de la situación y ha reclamado a los vecinos de las zonas afectadas por los avisos que “estén atentos” a las indicaciones de los servicios de prevención de Cataluña.

