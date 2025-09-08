Illa pide prudencia a los ciudadanos del Camp de Tarragona y el Ebre por los avisos de fuertes lluvias

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha hecho un llamamiento a la prudencia de los ciudadanos del Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre ante la posibilidad de fuertes lluvias esta tarde y noche que podrían acumular hasta 90 litros en una hora en el prelitoral y litoral sur de Tarragona.

Desde Granollers, Illa ha explicado que está en contacto con la consejera de Interior, Núria Parlon, para hacer seguimiento de la situación y ha reclamado a los vecinos de las zonas afectadas por los avisos que “estén atentos” a las indicaciones de los servicios de prevención de Cataluña.