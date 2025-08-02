El Morell y Miami Platja mantienen los únicos espectáculos taurinos en el Camp de Tarragona

Un hombre salta por encima de una vaquilla a la tienta de vaquillas del Morell, uno de los dos únicos municipios del Camp de Tarragona que mantiene los espectáculos taurinos en las fiestas mayores

Sólo dos municipios del Camp de Tarragona mantienen los espectáculos taurinos: el Morell y Miami Playa. Concretamente se hacen 'tientas de vaquillas' en fiesta mayor.

La Asociación Taurina del Morell celebra hasta el lunes cinco tientas con vaquillas, una actividad limitada a plaza a mayores de dieciséis años. La propuesta choca con entidades animalistas como AnimaNaturalis, que la consideran maltrato animal, mientras que la organización defiende que cumple los protocolos y el marco legal.

En este contexto, partidos a la oposición del Morell piden hacer una consulta ciudadana al respecto, que en caso de celebrarse, el Ayuntamiento se compromete a que sea vinculante. De momento no hay constancia de ningún grupo impulsor.

Poco antes de las doce del mediodía, el vehículo que ha transportado seis vacas procedentes de l'Ampolla ha llegado al Morell, donde lo esperaban para empezar las tientas de vaquillas. El acto, incluido en el programa de fiesta mayor de san Abdó y san Senén, ha atraído a un numeroso público, principalmente familias, que se han acercado hasta el recinto dedicado a este espectáculo taurino, uno de los pocos que se mantienen hoy en día en el Camp de Tarragona. Si bien el acceso a la arena está limitado a mayores de dieciséis años, los menores sí que pueden acceder a las graderías acompañados de adultos.

Previo al inicio de las tientas, un veterinario ha hecho un reconocimiento visual de los animales para constatar su estado de salud y comprobar que todo estaba en orden. Con el visto bueno técnico, los miembros de la asociación taurina del municipio han iniciado la tienta de vaquillas. Desde megafonía, de dónde la música en volumen elevado ha amenizado toda la actividad, se ha acordado previo a cada tienta que la participación estaba únicamente permitida a mayores de dieciséis años.

En la primera de las cinco tientas de vaquillas, una persona ha tenido que ser atendida por los servicios médicos a causa de lesiones leves después de esquivar uno de los animales y caer al suelo. «Como máximo son de doce a quince minutos; al animal se lo trata muy bien, se le pone un toldo para que no pase calor, dentro del recinto en la vaquilla no se la toca, ni se la pega, ni se le tiran piedras. Quien le hace alguna cosa a la vaquilla, automáticamente va fuera», ha afirmado a la ACN Jordi Leal, presidente de la Peña Taurina del Morell. «Tenemos que preservar que la vaquilla esté bien y no sufra, es nuestro objetivo», ha añadido.

Una visión que choca frontalmente con entidades naturalistas, como AnimaNaturalis, quien tilda esta tipología de actos de maltrato animal. «El hecho de que sean vaquillas y no bueyes todavía lo hace más abusivo y con una burla más extrema hacia el animal. Como son animales de corta edad, los jóvenes se envalentonan mucho más. Creo que después del buey embolado y el capllaçat, con la tienta de vaquillas es donde más sufre el animal por este contacto físico», ha señalado Aïda Gascón.

Les cuatro primero tientas del Morell se hacen con seis animales diferentes cada vez, con una media de edad de unos dos años. La última tienta, prevista para este lunes, contará con diez vaquillas. El coste de la actividad, que asciende hasta unos 15.000 euros, es asumido por el consistorio morellenc.

Último reducto de espectáculos taurinos en el Camp

El Morell, junto con el núcleo de Miami Playa (Mont-roig del Camp), es el último reducto en el Camp de Tarragona donde se siguen celebrando este tipo de espectáculos taurinos. En el caso de Miami Playa, la tienta tuvo lugar el fin de semana del 25 de julio. Con respecto al Morell, la organización apunta que hace 38 años que se lleva a cabo y asegura que se ha convertido en una «festividad más del pueblo». Por otra parte, fuentes municipales remarcan que la actividad se hace siguiendo todos los protocolos y que se acoge al marco legal que permite este tipo de actos.

Políticamente tampoco hay consenso unánime hacia esta actividad; desde la oposición, el concejal de ERC Albert Roig pone en duda que se trate de una tradición y asevera que el hecho de que se siga celebrando responde a motivos «electorales».

Al mismo tiempo, insta en el equipo de gobierno actual a impulsar una consulta ciudadana para recoger la opinión de la población, mientras que el alcalde Eloi Calbet se muestra partidario de que en caso de celebrarse, sea impulsada a través de una iniciativa ciudadana. En este sentido, Calbet ha explicado a la ACN que existe un reglamento de participación ciudadana para que quien lo considere lidere la petición y en caso de celebrarse, se compromete en que el resultado sea vinculante.

