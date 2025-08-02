Derechos Sociales abrirá tres refugios climáticos en Tarragona este agosto para combatir el calor

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Departamento de Derechos Sociales e Inclusión abrirá 19 refugios climáticos por toda Cataluña este agosto para combatir el calor, que volverá a intensificarse a partir del martes 5. Se trata de una vigésima de equipamientos cívicos y comunitarios de la Generalitat, que estarán abiertos a toda la ciudadanía del lunes al viernes (de 11 a 19 horas), excepto el Casal Cívico de Balaguer-Eixample y el de la Pobla de Segur que lo harán de 12 a 20 horas.

El objetivo es ofrecer un espacio fresco a todas aquellas personas que no puedan conseguir confort de temperatura en su casa. El calor excesivo y sostenido puede comportar un aumento de la morbilidad y de la mortalidad, especialmente en las personas mayores y las personas que tienen patologías crónicas.

Esta medida se enmarca dentro del Plan operativo para prevenir los efectos del calor sobre la salud (POCS), que se pone en marcha cada año y desde mayo de 2004 durante los meses de verano. Los 19 Casales Cívicos y Comunitarios (CCC) son los de Reus - la Rambla, Sabadell - Torre Romeu, Cardona, Balaguer – Eixample, Balsareny, Berga, Blanes- Benet Ribas, Terrassa - casa del n'Anglada, La Pobla de Segur, Ponts, Rubí, Tortosa, les Borges Blanques, Alcanar, Igualada- Montserrat, Sort y Banyoles.

El Govern, a través del Departamento de Salud, también ha puesto a disposición de la ciudadanía un conjunto de recomendaciones útiles para un verano seguro con 'El ABC del calor'. Se trata de una campaña para sensibilizar sobre los efectos del calor, que incluye consejos para combatir las altas temperaturas y pasar un verano más saludable.

'El ABC del calor' responde a los conceptos: Aire, Beber y Casa. Entre otros, se aconseja a las personas que, al aire libre, vayan por la sombra y busquen refugios climáticos, al mismo tiempo que se recomienda beber líquidos para una buena hidratación. En el domicilio, es aconsejable bajar las persianas durante el día y abrir las ventanas durante la noche.