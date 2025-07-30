Ferrocarrils adjudica siete tranvías eléctricos para Tarragona por 59,7 millones de euros

Imagen virtual del futuro tranvía del Camp de Tarragona a su paso por Vila-seca.Territorio

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha adjudicado a la empresa Stadler Rail Valencia el suministro y el mantenimiento de siete tranvías eléctricos para el futuro TramCamp del Camp de Tarragona por un importe de 59,7 millones de euros (sin IVA), informa en un comunicado.

El plazo máximo de entrega es de treinta meses, una vez esté formalizado el contrato, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea.

Los tranvías tendrán una longitud máxima de 33,62 metros y una capacidad para 211 pasajeros, y estarán adaptados para personas con movilidad reducida. Contarán con 54 asientos, 2 plazas PMR y 10 asientos abatibles, con zonas multifuncionales para bicicletas y cochecitos.

Los vehículos dispondrán de un sistema de almacenamiento de energía embarcado que les permitirá circular por tramos sin catenaria a una velocidad máxima de 81 kilómetros por hora.

Además, incorporarán tecnología de seguimiento en tiempo real para que los usuarios puedan conocer su ubicación.

El mantenimiento integral de los vehículos, incluido en el contrato durante 15 años, se llevará a cabo en un nuevo centro ubicado en Vila-seca, señala Stalder.

«El tranvía del Camp de Tarragona supondrá un cambio espectacular en la movilidad del Área Metropolitana de Tarragona y también un salto cualitativo para Ferrocarrils, que operará por primera vez un tranvía», afirma el presidente de FGC, Carles Ruiz Novella.

El proyecto contempla la conexión entre Reus y Tarragona a través de una red de 46 kilómetros y 47 estaciones. La primera fase comprenderá un tramo de 14 kilómetros por Cambrils, Salou y Vila-seca con 14 paradas.