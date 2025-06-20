Una incidencia ya solucionada en la R14 y la R15 entre Alcover y Reus provoca retrasos

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La R14 y la R15 recuperan progresivamente las frecuencias y horas de paso, una vez solucionada una incidencia en la infraestructura entre Alcover y Reus, según ha informado Renfe. A pesar de la resolución, se mantienen retrasos que pueden superar los 20 minutos.

Por otra parte, esta mañana se ha producido también una incidencia entre Sant Sadurní y Martorell central que ha obligado a la R4 a circular por vía única durante un rato y ha registrado retrasos que podían superar los 15 minutos. La R2 norte también ha registrado problemas durante un rato por falta de tensión entre Llinars del Vallès y Maçanet-Massanes.