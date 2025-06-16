Se presentan 22 personas al concurso para ser gerente de Promoción Económica de Tarragona

Publicado por John Bugarin Creado: Actualizado:

Veintidós candidatos han presentado su solicitud para convertirse en el próximo gerente de Promoción Económica. El pasado 6 de junio, finalizó el plazo por presentarse a la segunda convocatoria impulsada por el Ayuntamiento de Tarragona, después de que el primer concurso público quedara desierto el otoño pasado.

De momento, de esta veintena de aspirantes, el consistorio ha admitido once, ya que el resto no ha entregado parte de la documentación requerida en las bases. No obstante, disponen de un plazo de diez días para enviarla y poder optar a este nuevo alto cargo municipal.

En abril del 2024, el consistorio inició el proceso selectivo para encontrar gerente de Promoción Económica. En aquella primera licitación, se presentaron cinco personas, tres de las cuales llegaron a la fase final. Ninguno de ellos acabó llegando a la nota mínima en las pruebas que tuvieron que realizar y, por lo tanto, la plaza quedó desierta.

Hace dos meses, el Ayuntamiento abrió una nueva convocatoria y, para atraer más solicitudes, rebajó los requisitos para cubrir el cargo. Esta vez, los candidatos no tienen que acreditar ninguna titulación en lengua inglesa ni tienen que presentar un proyecto de gestión.

Caras conocidas

Con estos cambios, el consistorio ha pasado de tener cinco candidatos a tener más de veinte. Entre estos, está la directora de Mercados Públicos de Tarragona, Mònica Garcia; el gerente de Mercados de Tarragona y de la Empresa Municipal de Desarrollo Económico de Tarragona (EMDET), Dani Milà; o el expresidente de Pimec Tarragona, Quim Sendra, hermano del conseller de JxCat en el Ayuntamiento de Tarragona, Jordi Sendra.

Según las bases de este segundo concurso, los aspirantes tienen que tener una titulación superior y acreditar experiencia en funciones directivas de dos años si se trata de sector público o de 5 años de ejercicio profesional, si se trata del sector privado; entre otros requisitos.

El proceso selectivo se iniciará con las pruebas de conocimiento de catalán y castellano, y continuará con la fase de valoración de la experiencia mínima y la fase de entrevista y evaluación de las competencias y méritos acreditados.

El futuro gerente de Promoción Económica tendrá que ejercer la dirección superior de gerencia del Patronato Municipal de Turismo y del EMDET, la dirección y coordinación del servicio de Trabajo y Activación económica y del Servicio Municipal de Empleo.

Paralelamente, el consistorio trabaja para encontrar a un director general de Territori, un nuevo puesto de trabajo aprobado en el pleno de abril. Este asumirá las funciones de gerencia del Servicio Municipal de la Vivienda y Actuaciones Urbanas (SMHAUSA) y la dirección y coordinación del área de Territori.