Renfe incorpora dos paradas de alta velocidad en Camp de Tarragona durante la temporada de verano

Publicado por Efe Creado: Actualizado:

Renfe ha añadido dos nuevas paradas en la estación Camp de Tarragona en sus servicios de alta velocidad a la línea Barcelona-Madrid para adaptar su oferta a la demanda de los meses de verano.

De esta manera, el AVE diario que sale de la estación Figueres-Vilafant (Alt Empordà) realizará parada comercial en Camp de Tarragona a las 9.30 horas, mientras que el Avlo de las 6.16 horas de Madrid parará a la estación tarraconense a las 8.29 horas de lunes a jueves, ha informado Renfe en un comunicado.

Estas dos nuevas paradas entran en funcionamiento hoy domingo y se mantendrán hasta el 14 de septiembre, coincidiendo con los meses de verano en que se incrementan los viajes de vacaciones y ocio en Tarragona, añade el comunicado.