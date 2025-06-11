Agnès Fort: «Queremos que los micropueblos tengan vida cultural más allá de la Fiesta Mayor»

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

¿Qué supone para un micropueblo formar parte del Festival Itinera?

«Con este festival hacemos llegar la cultura a lugares donde normalmente no llega. La descentralizamos. Y, además, lo hacemos a unos precios asequibles para sus ayuntamientos, y con unos conciertos que acaban siendo gratuitos para el público. La programación la forman estilos de música como black music (jazz, soul, blues, swing), pero también músicas del mundo, música clásica y música de raíz».

Trabajáis para paliar un déficit de cultura.

«Exactamente. En Cataluña, la mayor parte de la cultura está en Barcelona y las grandes ciudades. Con nuestro festival queremos que los pueblos pequeños puedan tener una oferta cultural que vaya un poco más allá de las fiestas mayores o las fiestas de Navidad, cuando se hacen conciertos o representaciones de teatro. Nuestro festival, que va de junio a noviembre, les da la oportunidad de dinamizarse de una manera más continuada».

El festival tiene otros componentes importantes, sin embargo.

«Sí, no se trata sólo de llevar música, sino también de reivindicar el patrimonio paisajístico y arquitectónico de estos micropueblos, y también de la vida rural catalana. El sábado pasado, por ejemplo, que dimos el primer concierto, antes del espectáculo hubo una visita guiada a la iglesia románica de Marenyà».

¿Qué poblaciones entran en la categoría de micropueblos?

«Un micropueblo es un municipio de menos de mil habitantes. En Cataluña hay más de 480. De hecho, más del 50% de los municipios catalanes lo son. Y aunque suponen una extensión que supera el 50% del territorio, solo vive allí el 2-3% de la población. El primer año del festival, que fue en el 2021, llegamos a 68 micropueblos. El año pasado fueron 126».

El crecimiento es evidente. ¿Qué valoración se hace del festival desde las localidades que lo acogen?

«Este festival nació de la mano de Marcel Marata y la Asociación de Micropueblos de Cataluña, que ha colaborado desde siempre y ha sido clave para llegar a todos estos pueblos. Nos ha funcionado muy bien, y lo más bonito es que nos funciona mucho el boca a oreja. Además, los micropueblos que forman parte del proyecto Itinera siempre repiten. Pero nos queremos dar a conocer todavía más».

¿Y qué valoración hacen, los músicos que actúan en escenarios como los que les proponéis?

«Una de las cosas que destacan más es el hecho de tener el público tan cerca. Eso hace que puedan interactuar mucho. Después, con respecto a los escenarios, yo siempre bromeo diciendo que ya les gustaría a Taylor Swift o a Bruce Springsteen actuar en alguno de los sitios donde se hace Itinera. Para poner un ejemplo, te puedo decir que dar un concierto en Castellfollit de la Roca, sobre aquel acantilado, con el sol que se pone, hace poner la carne de gallina».

Desde hace dos años, el proyecto también busca impulsar músicos procedentes de micropueblos.

«Exacto. Nuestra razón de ser también pasa por potenciar el talento que hay en estas poblaciones. Esto lo hemos podido hacer gracias a la Fundación LaCaixa, con quien, por segundo año, hemos abierto una convocatoria. El año pasado tuvimos diez ganadores. Los de este año los anunciaremos ahora a finales de junio y entrarán en el circuito de Itinera dando cuatro conciertos. De esta manera conseguimos, no sólo llevar la música a los micropueblos, sino también llevar música de micropueblos a los micropueblos».

El proyecto, sin embargo, también busca atraer público de fuera.

«Sí, nosotros trabajamos sobre todo para el público de los micropueblos porque, además, también arrastramos habitantes de otros núcleos pequeños. Pero también queremos hacer promoción económica del municipio, que vayan visitantes que no sean de allí. Y avisamos a los productores y comercios locales: si hay alguien que hace miel, tiene que saber que aquel día tendrá un público que habitualmente no tiene».