Una avería en un túnel entre Sitges y Garraf provoca retrasos a varias líneas de Rodalies

La circulación de Rodalies de las líneas R2 sur y R14, R15, R16 y R17 de Regionals ha quedado interrumpida en torno a las siete de la tarde para poder evacuar a la setentena de pasajeros en que viajaban en el tren averiado en el interior de un túnel entre Sitges y Garraf. Para sacar a los pasajeros, se ha tenido que activar ayuda externa para acceder al punto de la avería. Después de la incidencia, poco después de las cinco de la tarde, el tráfico ferroviario en estas líneas ha quedado restringido a un solo tramo de vía única, hecho que ha causado retrasos y que los trenes se tuvieran que detener cerca de la zona o que los tiempos de viaje se pudieran ver incrementados.

Hasta el lugar, también se han desplazado los Bomberos de la Generalitat, los Mossos d'Esquadra y Protección Civil, que ha activado la prealerta del plan Ferrocat.

Concretamente, tres dotaciones los Bomberos de la Generalitat han asistido los pasajeros, que se desplazarán a pie hasta la estación más próxima, situada a unos 300 metros.