El paro disminuye un 4,34% en mayo en la demarcación de Tarragona

El paro ha bajado un 4,34% en mayo en la demarcación de Tarragona en comparación con el mismo mes del año pasado, según datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En la demarcación había 36.977 personas en busca de un trabajo, 1.677 menos que un año atrás.

Las cifras también son mejores que las de abril, ya que ha habido un descenso de la tasa de paro del 2,7% y 1.026 personas menos sin trabajo. De hecho, es el dato más bajo desde septiembre del 2008. De estas 36.977 personas que buscan trabajo, 21.895 son mujeres y 15.082 son hombres. Con respecto al número de afiliados a la seguridad social, ha escalado hasta los 359.972, es decir, un 2,09% más que el mes anterior y un 2,11% más que un año antes (+7.446).

Con respecto a las personas menores de 25 años, las que no tienen trabajo son 2.371 personas, de las cuales, 1.289 son hombres y 1.082 son mujeres. Por sectores, lo que acumula una cifra más alta de personas desocupadas es el sector servicios, con 25.871. Lo siguen la industria 3.314, la construcción con 3.087 y la agricultura, con 1.314. Finalmente, hay 3.391 personas que no habían tenido trabajo anteriormente.