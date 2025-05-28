Movilidad
Renfe refuerza las líneas de la costa durante los meses de verano
Les líneas R1, R2 sur y R16 de Rodalies tendrán más oferta
Renfe refuerza las líneas de la costa durante los meses de verano para atender el aumento de la demanda. Les líneas R1, R2 sur y R16 de Rodalies tendrán más oferta desde este fin de semana y hasta el 28 de septiembre. En concreto, el R1 los sábados, domingos y festivos entre las 10h y las 12h tendrá trenes cada 10 minutos entre Barcelona y Mataró y por la tarde, entre las 17.30h y las 19.30h, en sentido contrario. También se amplían los trenes entre la capital del Maresme y Arenys y Calella. El R2 sur tendrá 20 nuevas frecuencias durante los fines de semana, 8 por la mañana en sentido sur y 12 por la tarde en dirección Barcelona. Al R16, el refuerzo se amplía a toda la semana y habrá cuatro trenes que durante todo el verano circularán a doble composición.
A la web de Rodalies y la app se puede consultar más información sobre los horarios y el servicio.
La Línea R2 Sur hace trayecto entre la Estación de Francia de Barcelona y la estación de Sant Vicenç de Calders pasando por Calafell, Segur de Calafell, Cunit, Cubelles, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Garraf, Platja de Castelldefels, Castelldefels, Gavà, Viladecans, El Prat de Llobregat, Bellvitge, Barcelona - Sants, Barcelona - Paseo de Gracia.
La línea R16 de Rodalies conecta Barcelona - Estación de Francia con Ulldecona-Alcanar-La Sénia, pasando por Tarragona y las Tierras del Ebro. Es una línea de servicios regionales operada por Renfe, que recorre la costa sur de Cataluña. Pasa por las siguientes estaciones: Barcelona - Estación de Francia, Barcelona - Paseo de Gracia, Barcelona - Sants, Vilanova i la Geltrú, Sant Vicenç de Calders, Torredembarra, Altafulla - Tamarit, Tarragona, Salou - Port Aventura, Cambrils, L'Hospitalet de l'Infant, L'Ametlla de Mar, l'Ampolla - Perelló - Deltebre, Camarles - Deltebre, l'Aldea - Amposta - Tortosa, Camp-Redó, Tortosa, Ulldecona - Alcanar - La Sénia.
La línea R1 de Rodalies, también conocida como la línea del Maresme, conecta Molins de Rei con Maçanet-Massanes, pasando por Barcelona y siguiendo la costa del Maresme