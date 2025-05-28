Los autoconsumos colectivos se disparan en Tarragona con un crecimiento del 70% en un año

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los autoconsumos colectivos conectados a la red de distribución de Endesa han crecido cerca de un 70% en un año en la demarcación de Tarragona. Se trata de una cifra que se multiplica por siete con respecto al 2023 y que hace que se sitúe en los casi 500 suministros activos, con 340 nuevas instalaciones desde abril del año pasado. La cifra total de suministros de autoconsumo colectivos e individuales activados suman más de 19.800 hasta este abril, los cuales representan cerca de un 16% con respecto al conjunto de Cataluña (125.000). Según la compañía, sólo en el último año se han activado más de 3.400 entre las dos modalidades.

En Cataluña, se han registrado más de 11.000 suministros de autoconsumo colectivo conectados a la red Endesa. Estos suponen más la mitad de los que hay en España (cerca de 21.000), mientras que en números absolutos el incremento ha sido de más de 5.700 con respecto a abril del 2024. Con respecto al primer cuatrimestre de este año, el incremento ha sido del 17%, con una activación de casi 1.500 contratos vinculados a instalaciones colectivas, cosa que evidencia el avance progresivo de esta modalidad, que permite que una instalación de generación fotovoltaica dé servicio de manera simultánea a varios consumidores. Aunque esta modalidad es la que más crece en términos porcentuales, sigue siendo minoritaria.