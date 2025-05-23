Diari Més

Interrumpida la circulación ferroviaria entre Tarragona y Salou-PortAventura

Renfe y Adif han informado de la falta de suministro eléctrico entre las dos estaciones

Imagen de archivo de la estación de trenes de Tarragona.ACN

La circulación ferroviaria de la R17 y la RT2 se encuentra interrumpida entre Tarragona y Salou-PortAventura por falta de suministro eléctrico, según han informado a Renfe y Adif. Renfe ha habilitado un servicio alternativo por carretera entre las estaciones afectadas. Técnicos de Adif trabajan en la resolución de la avería.

Las incidencias en Rodalies son recurrentes en toda Cataluña, sobre todo después del inicio de varias obras en la infraestructura.

