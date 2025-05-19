Invertirán 14 MEUR para mejorar unos 100 kilómetros de carreteras en Tarragona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado un contrato de conservación y explotación de carreteras en la provincia de Tarragona por un importe de 14 millones de euros (IVA incluido). El anuncio será publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y la duración inicial del contrato será de dos años, con posibilidad de prórroga por tres años adicionales y una prórroga extraordinaria de hasta nueve meses.

El contrato afectará a unos 100 kilómetros de la Red de Carreteras del Estado, principalmente en el sector T-04 de la autopista AP-7. Concretamente, se intervendrá entre el límite provincial con Castellón (kilómetro 258,5) y Salou (kilómetro 346), así como en diversos enlaces y áreas de servicio como l’Hospitalet de l’Infant y Baix Ebre. También se prevé la instalación de sistemas de señalización vertical para control de velocidad entre los kilómetros 288 y 313.

Las actuaciones previstas incluyen servicios esenciales como la vigilancia, atención a accidentes, vialidad invernal, mantenimiento de instalaciones y comunicaciones, así como el control de túneles. El objetivo del Ministerio es garantizar condiciones adecuadas de circulación y seguridad para todos los usuarios, asegurando una infraestructura accesible y en óptimo estado.

Este contrato se enmarca en una estrategia más amplia del Ministerio orientada a la sostenibilidad y eficiencia energética. Las empresas licitadoras deberán calcular y presentar la huella de carbono de sus operaciones, con el compromiso de elaborar un plan de descarbonización durante los seis primeros meses de contrato. La meta es lograr un balance neutro de carbono en un plazo de cinco años.

Desde 2022, los contratos COEX incluyen medidas como el uso de energías renovables, iluminación eficiente y vehículos eléctricos. Además, se permite compensar emisiones a través de proyectos de absorción registrados en el Ministerio para la Transición Ecológica. Se estima que estas acciones podrían contribuir a reducir hasta 71.640 toneladas de CO₂ anuales.

Este modelo de conservación mixto, que combina servicios y obra, busca ofrecer una movilidad integral, mejorar el estado de las carreteras y optimizar el uso de los recursos públicos. Las actuaciones contempladas aseguran niveles adecuados de calidad y seguridad mediante programación, estudios de vialidad y mantenimiento de los elementos funcionales de la red viaria.