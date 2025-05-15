Los municipios costeros lideran la compraventa de vivienda en la demarcación de Tarragona

Publicado por Álvaro Rodríguez Redactor Creado: Actualizado:

El mercado inmobiliario se enfrenta a un momento «complejo y cambiante» o la vivienda vacacional tiene «cada vez más peso». Estas son algunas de las conclusiones que presentaron la Asociación de Promotores de Cataluña (APC) a los representantes del sector de la Costa Daurada ayer en Cambrils. Según los datos aportados por la asociación, la demarcación de Tarragona es la segunda de Cataluña donde más compraventa de vivienda se produjo el pasado 2024, sólo superada por Barcelona.

Eso sí, la diferencia es muy notable entre las poblaciones de interior y las costeras, siendo las segundas las que sostienen el grueso. A modo de ejemplo, entre los diez municipios con más transacciones durante el último año sólo hay dos poblaciones de interior, Reus y Tortosa. Por otra parte, Salou se sitúa en segunda posición del ranking, superando en la capital del Baix Camp, a pesar de tener menos de una tercera parte de su población. Con respecto a la capital del Baix Ebre, se sitúa en la décima posición, viéndose superada por municipios más pequeños como Torredembarra, Mont-roig, o Vila-seca.

Desde el APC atribuyen este hecho a una «convivencia entre la vivienda principal y el vacacional». Según la asociación, muchas de las promociones iniciadas en el litoral acaban teniendo «una funcionalidad mixta», eso sí, destacan que «en el régimen de alquiler predomina la modalidad vacacional». Desde el APC también destacan como «la Covid-19 ha propiciado que el lugar de residencia y el de trabajo no tengan que coincidir», hecho que ha movido a muchos usuarios a residir en poblaciones costeras.

En cuanto a la tipología, destaca notablemente la compra de segunda mano ante la nueva construcción. El APC asegura que «no hay más demanda porque no hay nuevo parque». Por otra parte, la demanda de segunda mano ha sufrido un salto de escala «no previsto» por el sector, desde la pandemia. Desde el APC aseguran que la vivienda vacacional ha tenido «la participación más relevante» en este salto y que «Tarragona ha sido una de las más beneficiadas». La asociación indica que «la proximidad con Barcelona es muy relevante», un hecho que ha ganado peso con la liberación de los peajes.

Poca promoción

Otro hecho diferencial en la demarcación es la carencia de promoción de obra nueva. Si bien el volumen ha aumentado en los últimos años, Tarragona se sitúa casi en la cola de Cataluña, sólo por encima de Lleida. Además, las Tierras de Ponent han sufrido un mayor incremento en el último año, mientras que en Tarragona se iniciaron un 32% más de viviendas, en Lleida el aumento fue del 140%.

Si miramos dentro de las comarcas tarraconenses, volvemos a encontrar que la promoción de obra nueva está liderada por los municipios costeros. Sin ir más lejos, en el Baix Penedès destacan Calafell y Cunit; en el Tarragonès lo son Tarragona y Salou y en el Baix Camp resalta Cambrils, además de la capital.

No obstante, si miramos las cifras globales de las comarcas, casi todas han experimentado un descenso porcentual con respecto a 2023, ya que los números de las capitales y la costa no compensan la baja actividad del interior.

La excepción que confirma la regla es el Tarragonès, donde la promoción de 411 viviendas nuevas en la capital y otros 181 en Salou han provocado un aumento del 135% con respecto al 2023. También son destacables el número de viviendas iniciadas en Roda de Berà (39), el Catllar (16) y Altafulla (14).

Municipios con más compraventa de vivienda