Un ascensor conectará el renovado Hort del Rector de Valls con la iglesia de Sant Joan

Publicado por Álvaro Rodríguez Redactor Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Valls ha aprobado inicialmente el proyecto para la recuperación y urbanización del Hort del Rector. La iniciativa fue dotada en diciembre con 732.000 euros de subvención del 2% Cultural del Gobierno Español. La ayuda permite financiar un 75% del coste total, que llega hasta los 977.288 euros.

Las obras suponen la segunda fase de la consolidación y reinterpretación de la muralla de Sant Antoni. En esta ocasión se actuará en el jardín posterior a la iglesia de Sant Joan, de unos 1.260 metros cuadrados, con el objetivo de recuperar los vestigios de la muralla y también mejorar urbanísticamente este entorno.

De hecho, uno de los rasgos más diferenciales del proyecto es la previsión de un ascensor que salvará los doce metros de altura del terreno para conectar la calle de la Muralla de Sant Francesc con la base de la iglesia de Sant Joan. De esta manera se creará un nuevo acceso al centro histórico junto al aparcamiento del Barri Antic. Además, también se construirán unas escaleras que atravesarán el Hort del Rector, culminando así el tramo de escaleras inferior existente, hasta ahora cerrado.

El Hort del Rector sirvió como cementerio vinculado a la iglesia adjunta, además de cumplir las funciones que su propio nombre indica. El espacio fue modificado en el siglo XVI sobre los restos de la antigua muralla. En las últimas intervenciones arqueológicas próximas al solar se encontraron indicios del antiguo Mur Vell del siglo XIII.

Más allá de la nueva conexión, el proyecto prevé la reapertura de este espacio a la ciudadanía, generando una nueva zona verde pública. El terreno será humanizado con nueva vegetación, un paseo con zonas de descanso y parterres y una nueva iluminación.

En cualquier caso, la imagen final de este espacio estará condicionada por los trabajos arqueológicos previos para recuperar el trazado original de la muralla. El proyecto prevé que esta zona pueda ser un espacio para la visita e interpretación de los tramos de muralla restaurados, los cuales contarán con una iluminación y pavimentación especiales.

Desde el Ayuntamiento de Valls trabajan con la previsión de poder adjudicar las obras durante el otoño. Con la previsión de un año de trabajos, el consistorio apunta que las obras culminarán a finales del 2026, si todo va bien.

Transformación en el centro



Más allá de la trascendencia cultural, el proyecto del Hort del Rector persigue «una transformación del casco antiguo», esperando que la actuación «sirva como revulsivo y dinamizador de las calles y plazas más próximas». Sin ir más lejos, la calle Mur, actualmente un callejón sin salida, servirá de conexión con las escaleras y el ascensor. Así, también se prevé que este espacio pueda servir para la creación de nuevos recorridos históricos en el municipio.

En este sentido, la transformación del Hort del Rector liga con los actuales trabajos de recuperación de la Muralla de Sant Francesc, al otro lado del centro histórico.