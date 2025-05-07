Disminuyen un 9% los hechos delictivos durante el primer cuatrimestre del 2024 en Tarragona

El director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, durante su discurso en el acto de celebración del Día de las Escuadras en la región policial del Camp de Tarragona.ACN

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han destacado que la disminución de los hechos delictivos durante el 2024 supone un «cambio de tendencia importante» en la seguridad. En el Camp de Tarragona, los delitos bajaron un 0,5% el año pasado, y en el primer cuatrimestre de este año, se han reducido cerca de un 9%. Asimismo, se detuvieron cerca de 7.000 personas y se hicieron 126.000 identificaciones durante el 2024. También se intervinieron 100.000 plantas de marihuana y se desarticularon trece organizaciones criminales. Los datos los ha facilitado el jefe de la región policial del Camp de Tarragona, Vicenç Lleonart, en el acto del Día de las Escuadras que se ha celebrado este miércoles en el Vendrell.

En la festividad del cuerpo, los Mossos han reconocido la tarea de decenas de agentes por sus actuaciones. En concreto, se han entregado 19 condecoraciones internas y 2 de externas, 5 metopas, 47 felicitaciones externas y 321 felicitaciones internas.