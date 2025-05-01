PortAventura World: 30 años del parque temático que se convirtió en un 'resort' turístico

Publicado por Efe Creado: Actualizado:

PortAventura World cumple treinta años este jueves, 1 de mayo, con un balance de más de cien millones de visitantes, más de setenta atracciones, diez hoteles y convertido en el segundo destino turístico con parque temático de Europa, por detrás de Disneyland París.

“Pusimos en marcha el primer parque temático de España. Hasta entonces se hablaba de parques de atracciones, como los de Barcelona o Madrid, pero no de un concepto de entretenimiento como el nuestro. Fuimos innovadores y, con el tiempo, hemos ido afinando cosas y ahora nos comparamos con Disney o Universal», explica a EFE el director general del complejo de Salou y Vila-seca (Tarragonès), Fernando Aldecoa.

La celebración de su 30.º aniversario llega después de que los trabajadores decidieran este martes, en asamblea, desconvocar la huelga prevista para este puente de mayo, después del acuerdo previo alcanzado 'in extremis' por la compañía y los sindicatos para mejorar sus condiciones laborales.

Aquel parque que abrió el 1 de mayo de 1995 con cinco áreas temáticas -Mediterránea, Polynesia, China, México y Far West- y con el emblemático Dragon Khan, entonces la montaña rusa con más 'loopings' del mundo, es ahora un 'resort' con tres parques -PortAventura Park, Caribe Aquatic Park y Ferrari Land-, diez hoteles con 3.000 habitaciones y un centro de convenciones con capacidad para 6.000 personas.

“Al principio, la gente venía a pasar el día y se iba a su casa. Ahora vienen a pasar un fin de semana o cuatro o cinco días en familia o con amigos y tienen una experiencia más completa», dice Aldecoa.

PortAventura colecciona fechas importantes: en el 2002 inauguró el hotel PortAventura, el primero del 'resort', y Caribe Aquatic Park; en el 2009 abrió el Centro de Convenciones; en el 2011 creó la Fundación PortAventura y el área infantil Sésamo Aventura; en el 2012, Shambhala, la montaña rusa más alta y rápida de Europa; en el 2017, Ferrari Land; y en el 2019, Dream Village, destinado a niños con enfermedades graves y sus familias. Su última gran atracción es Uncharted, estrenada en el 2023.

El complejo abre ya más de 300 días al año, desde Carnaval hasta el día de Reyes, ante los 180 días de sus inicios, y no descarta abrir todo el año en un futuro. Aparte de la temporada fuerte de verano, cuenta con campañas destacadas como Halloween o Navidad. El 50% de sus visitantes son internacionales, de Reino Unido y Francia, principalmente, que pasan dos días por término medio en sus hoteles.

“Cuando llegó PortAventura, Salou ya era un municipio turístico consolidado tanto a nivel nacional como internacional, pero su apertura supuso un refuerzo muy importante. No sólo enriquece la oferta turística, sino que contribuye a la desestacionalización de la temporada con una experiencia de primer orden mundial y genera empleo y riqueza en el territorio”, señala el alcalde de Salou, Pere Granados.

Por su parte, el alcalde de Vila-seca, Pere Segura, destaca que PortAventura ha marcado “un antes y un después. Ha transformado el destino en positivo, con una mejora de la competitividad, y ha facilitado la diversificación y desestacionalización de la oferta turística. Nos ha diferenciado en un sector que es muy complejo y competitivo”.

El 'resort' crea anualmente 24.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos. “Representamos el 0,5% del PIB de Cataluña y, a nivel laboral, suponemos el 3,6% de la población activa de la provincia de Tarragona”, asegura su director general.

Para conmemorar sus tres décadas, ha preparado una nueva decoración temática, ha renovado su desfile final con un espectáculo de drones y nuevas carrozas, tiene un nuevo show en el Gran Teatro, ha recuperado platos culinarios de los inicios y vende artículos de recuerdo ‘vintage’.