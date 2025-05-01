El estado de los pantanos de Tarragona: el de Riudecanyes, a punto de llegar al 60%

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Los pantanos de Tarragona continúan creciendo, pese a que durante este pasado mes de abril no se han registrado precipitaciones abundantes en la demarcación. Eso sí, los embalses crecieron considerablemente durante el mes de marzo cuando pasaron por la demarcación hasta cuatro borrascas -Jana, Kornad, Laurence y Martinho- en menos de dos semanas.

Estas borrascas dejaron precipitaciones abundantes en la provincia, donde destacaron, por ejemplo, los más de 500 litros por metro cuadrado que cayeron en el Parc Natural dels Ports, en las Terres de l'Ebre. Estas lluvias, sin duda, ayudaron a llenar poco a poco unos pantanos que, hace apenas unos meses, se encontraban en una situación crítica.

Así pues, esto supone un alivio en medio de la prolongada problemática que la sequía ha generado en los últimos años, ya que los pantanos de Tarragona son fuentes clave de agua para la agricultura, el consumo humano y el abastecimiento energético. Eso sí, aunque la crecida de estos pantanos ha sido notable, varias entidades han pedido «prudencia», ya que la sequía, ni mucho menos, se ha acabado.

El estado de los pantanos de Tarragona



El pantano de Riudecanyes está a punto de llegar al 60% de su capacidad, algo que hacía mucho tiempo que no ocurría. De hecho, sin ir más lejos, hace apenas seis meses, este mismo embalse presentaba una situación crítica, ya que se encontraba al 1,6% de su capacidad.

Así pues, en estos momentos, el pantano de Riudecanyes se encuentra al 59,267% de su capacidad, lo que equivale a 3,153 hectómetros cúbicos. El embalse ha crecido más de un 35% en menos de dos meses, ya que presentaba, a principios del pasado mes de marzo, una capacidad del 24%, lo que equivalía a 1,278 hectómetros cúbicos.

Mapa con el estado del pantano de Riudecanyes.

Algo muy similar ha ocurrido en el pantano de Siurana, que hace seis meses presentaba una situación todavía más crítica, ya que se encontraba al 0,6% de su capacidad. Ahora, el embalse, aunque continúa teniendo niveles de agua muy bajos, ha superado el 25%.

De hecho, el pantano se encuentra en estos momentos al 25,622%, lo que equivale a 3,131 hectómetros cúbicos de agua. En apenas dos meses, este embalse ha crecido más de un 16%, ya que a principios de marzo se encontraba al 9,3% de su capacidad, lo que equivalía a 1,137 hectómetros cúbicos.

Mapa con el estado del embalse de Siurana.

Por otro lado, el pantano del Catllar presenta una situación mucho más preocupante, ya que no es que su capacidad no aumente, sino que incluso disminuye. De hecho, en estos momentos, se encuentra solo al 1,962%, lo que equivale a 1,177 hectómetros cúbicos de agua. Hace dos semanas, este mismo embalse se situaba al 2,045%, lo que equivalía a 1,227 hectómetros cúbicos de agua.