Las carreteras tarraconenses registran 14 víctimas mortales hasta el 30 de abril

Las carreteras catalanas registraron 52 víctimas mortales en 48 accidentes hasta el 30 de abril, según ha informado este jueves el Servicio Catalán de Tráfico. Esta cifra supone un incremento de 17 víctimas, es decir, un 37,1% más en comparación con el mismo periodo del año pasado, a pesar de que un 3,7% menos en relación con los cuatro primeros meses del 2019, periodo de referencia para el cumplimiento de objetivos.

Si sólo se tiene en cuenta abril, el mes se cerró con 13 víctimas mortales, cuatro menos que en marzo, que estuvo marcado por el accidente el fin de semana de Carnaval, cuando siete personas perdieron la vida. En cuanto a los heridos graves, entre enero y finales de abril se contabilizaron 215, los mismos que el mismo periodo del 2024.

De las 52 víctimas mortales que ha habido este 2025, 43 eran hombres y 9, mujeres, es decir, el 83% son hombres y el 17% mujeres. Los datos de siniestralidad desde principios de año también muestran un alto porcentaje de hombres entre los heridos de gravedad: de los 215 heridos graves en accidente de tráfico, 162 son hombres y 53 son mujeres.

Por otra parte, según los datos de Tráfico, en este primer tramo del año 2025 se han registrado más muertes entre los más jóvenes de 35 años, una tendencia que contrasta con el año pasado, cuando el colectivo más afectado fue el de mayores de 55 años.

La mitad de víctimas eran vulnerables

Con respecto a la tipología de víctimas, cerca de la mitad de las 52 víctimas mortales eran vulnerables: 18 eran motoristas, 4 peatones y 3 ciclistas, mientras que el año pasado, 11 eran motoristas, 2 peatones y ningún ciclista.

Tráfico ha expresado su preocupación por el incremento entre los motoristas, ya que a las puertas de la primavera ya han perdido la vida seis personas más que en el 2019 y siete más que en el 2024. Por este motivo, hace un llamamiento a motoristas, peatones y ciclistas a tener más percepción del riesgo y conciencia de su fragilidad mientras que al resto de usuarios les ha pedido más respeto y prudencia.

Por último, las carreteras que de momento acumulan más muertes este 2025 son la AP-7 (6) y la C-58 (5), aunque en general se mantiene la dispersión en la siniestralidad de la red vial. En la C-25 ha habido 4, en la A-2 y en la C-16, 3, y en la C-14, la N-II, la N-340 y la GI-555 se han registrado dos víctimas mortales en cada una.

Por demarcaciones, casi 8 de cada 10 siniestros se produjeron en las comarcas de Barcelona (26) y Tarragona (14), con 40 de las 52 víctimas.