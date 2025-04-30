Rodalies recupera el servicio en todas las líneas a excepción de un tramo de la R3

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El servicio de Rodalies ha quedado prácticamente restablecido este miércoles después del apagón del lunes. Todas las líneas funcionan con normalidad a excepción de la R3, donde al inicio del servicio se había restablecido el tramo entre l'Hospitalet de Llobregat y Ripoll, mientras que entre Ripoll y Puigcerdà había servicio de autobuses.

Sin embargo, a las 7.20 horas una avería de telemando ha obligado a cortar el servicio entre Vic y Ripoll. Así, la R3 funciona entre Vic y l'Hospitalet de Llobregat y entre Ripoll y Puigcerdà, mientras que entre Vic y Ripoll se está gestionando servicio alternativo por carretera. Por otra parte, en la R4, aunque se ha restablecido el servicio, hay una avería de señalización que afecta servicios con origen o destino Sant Vicenç.

La compañía ferroviaria ha informado de que en algunas estaciones pueden no funcionar correctamente los sistemas de información y venta por averías provocadas por el apagón a elementos tecnológicos de la red. Técnicos están trabajando para sustituir piezas estropeadas y reparar los daños en el sistema, ha asegurado.

Renfe informó este martes que trabajaría toda la noche para recuperar la oferta habitual en Rodalies, después de las dificultades que tuvo para restablecer el servicio al día siguiente del apagón. Por la noche, se habían restablecido con servicios mínimos la línea R1 (entre Molins de Rei y Maçanet Massanes), la R2 (entre Castelldefels y Granollers Centre), la R2 Norte (entre el aeropuerto del Prat y Maçanet Massanes), la R3 (entre l'Hospitalet y Puigcerdà), la R4 (entre Sant Vicenç de Calders y Manresa) y la R11 (entre Barcelona y Portbou). El resto de líneas continuaban suspendidas.