Intermodal: el Govern respeta las dudas de Viñuales y la Diputación pide visión metropolitana

La inversión del Gobierno estatal para construir la estación intermodal sería de unos 80 millones de euros.Gobierno

El Govern de la Generalitat y la Diputación de Tarragona se han pronunciado con matices en la disputa por la ubicación de la futura estación intermodal en el territorio. Después de las alegaciones del Ayuntamiento de la capital, donde proponen construir la infraestructura en la Horta Gran, las dos administraciones supramunicipales han mantenido las formas en medio de la tormenta.

«Yo no veo conflicto. Los ayuntamientos pueden hacer alegaciones sobre cualquier proyecto cuando está en fase de información pública. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Tarragona lo que ha hecho es defender los intereses de su ciudadanía para no perder servicios», expresa Lucía López, delegada del Gobierno en el Camp de Tarragona.

«Respecto del proyecto de la estación intermodal de Vila-seca, a partir de aquí, quien tiene la potestad de contestar estas alegaciones es el Ministerio», añade López. Un Ministerio de Transportes que explicó que la ubicación de Vila-seca es la escogida.

Por su parte, Noemí Llauradó, presidenta de la Diputación, no escoge bando y apuesta por el diálogo. «Todas las opiniones y discrepancias que pueda haber en aspectos concretos son legítimas, pero sería bueno analizarlas y trabajarlas con visión metropolitana, con colaboración, generosidad, confianza y responsabilidad», expone la presidenta.

«Mirada amplia»

«Hace falta seguir avanzando conjuntamente, con una mirada amplia, y hacer que el Camp de Tarragona pueda desarrollar todo su potencial estratégico y no pierda competitividad ni oportunidades de futuro en un mundo cada vez más globalizado, siempre buscando la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía», concluye Llauradó.

En cambio, desde Reus, los grupos municipales suben el tono y defienden la ubicación pactada hace años. «No entendemos las declaraciones de Viñuales. Replantear la ubicación es una amenaza y un atentado contra el desarrollo tanto social como económico del territorio», expresa Daniel Rubio, concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Reus. «Es un intento de romper un acuerdo histórico. Es posible que Viñuales haya notado algún tipo de presión por algún lobby de Tarragona», comenta Rubio.

Desde el grupo municipal de Junts en Reus, acusan al alcalde tarraconense de «irresponsable». «Ahora que esta infraestructura tan reivindicada y estratégica está ya encauzada es una gran irresponsabilidad por parte del alcalde de Tarragona romper el consenso social y político y poner en riesgo su materialización. No lo podemos permitir», explica Teresa Pallarès, portavoz del grupo.