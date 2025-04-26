El Meteocat activa la alerta por fuertes lluvias en Tarragona este sábado

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

El Servicio Meteorológico de Cataluña ha actualizado este sábado el aviso de situación meteorológica de peligro por intensidad de lluvia, a raíz de la llegada de un episodio de precipitaciones intensas que puede afectar a varias comarcas del país.

En la demarcación de Tarragona, la alerta se activará a partir de las 18.00 h y se alargará hasta la medianoche. Les comarcas afectadas serán el Tarragonés, el Alt Camp y el Baix Penedés, donde se prevé la posibilidad de precipitaciones que superen los 20 mm en 30 minutos. El grado de peligro fijado en esta zona es de 2 sobre 6, que indica un riesgo moderado.

Aparte de Tarragona, otros puntos del territorio también se verán afectados con un grado de peligro más elevado. En comarcas como el Ripollès, el Berguedà y el Bages, el aviso sube hasta 3 sobre 6, un riesgo considerable según la clasificación del Meteocat. Estas zonas podrían sufrir chaparrones de intensidad fuerte, acompañados localmente de tormenta y, de forma puntual, de granizo o piedra.

El Servicio Meteorológico recuerda la importancia de mantenerse informado a través de los canales oficiales y extremar la precaución, especialmente en desplazamientos por carretera, en actividades al aire libre y en zonas próximas a cauces, torrentes o zonas inundables.