El arzobispo de Tarragona, Joan Planellas (Gerona, 1955), cree que el próximo papa tendrá un perfil «renovador» y seguirá el legado de Francisco, mientras apuesta por el cardenal italiano Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, como posible nuevo pontífice.

«El nuevo papa tiene que ser, de alguna manera, renovador y tener como objetivo primordial el Evangelio de nuestro señor Jesucristo. La Iglesia siempre es joven cuando la piedra de toque es el Evangelio y, por lo tanto, el papa tiene que tener esta premisa fundamental», ha asegurado Planellas en una entrevista con EFE.

El arzobispo de Tarragona cree que el cónclave, que reunirá en los próximos días en el Vaticano cardenales menores de 80 años para escoger al sucesor de Francisco, «durará dos o tres días, con no más de seis escrutinios, como ya sucedió en elecciones anteriores».

«Espero que los cardenales, libres de determinaciones y condicionantes que puedan venir de fuera, sean capaces de establecer un diálogo auténtico, escuchar el Espíritu Santo y los unos en los otros para decir lo que más convenga para la vida de la Iglesia», afirma Planellas.

Entre los candidatos a papa, Planellas destaca al cardenal italiano Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén.

«Ha hecho frente al problema del genocidio en Gaza y ha tenido que enfrentarse al gobierno. Es un promotor de la paz, en la línea de Francisco, y, por otra parte, está muy bien preparado para el diálogo intereligioso», sostiene al arzobispo.

Considera que el próximo pontífice tiene que seguir el camino abierto por Francisco, al cual define como «papa de la misericordia» y «de los pobres». Su legado es el Evangelio, se basó sobre todo en el magisterio de Pablo VI y en qué el primordial en la vida de la Iglesia es el anuncio».

«Francisco supo trasladar este mensaje de una manera comprensible y plana, y estoy convencido de que, aunque todos tenemos nuestro propio talante, el nuevo papa seguirá esta línea. De hecho, nos conviene eso», afirma Planellas.

El arzobispo oficiará una misa en la catedral de Tarragona en recuerdo de Francisco el martes que viene, 29 de abril, a las 19.00 horas.

«Tenía predilección especial por los pobres y por los marginados, por los migrantes, por todos aquellos que sufren, por todos aquellos que no tienen las condiciones de vivir de una manera digna», señala sobre el pontífice muerto el pasado 21 de abril.

«Hablaba mucho de la alegría, de la dulce y confortante alegría de evangelizar,», y trabajó por «una Iglesia hacia fuera», ya que «decía que prefería una Iglesia que sale, que se enfanga en el barro del camino, que una Iglesia cerrada en sí misma o recluida en una sacristía», explica en referencia al papa Francisco.

Planellas fue escogido arzobispo metropolitano de Tarragona y primado el 4 de mayo del 2019 y su ordenación episcopal y la toma de posesión canónica de la archidiócesis de Tarragona tuvo lugar el 8 de junio de este año en la catedral.

Licenciado en Teología Dogmática y doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, fue ordenado sacerdote en 1982 en Banyoles (Pla de l'Estany) y, entre otras funciones, ha sido director del Instituto de Teología de Gerona, canónigo de la catedral de Gerona, decano de la facultad de Teología de Cataluña o director de la ‘Revista Catalana de Teología’