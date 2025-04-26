Meteorología
El arcoiris viste de colores el cielo de Tarragona
El fenómeno se ha dejado ver este sábado por la tarde desde varios puntos de la demarcación
Este sábado por la tarde, el cielo de Tarragona se ha llenado de color con la aparición de un arcoiris. La combinación de chaparrones intermitentes y ratos de sol ha creado las condiciones ideales para que este fenómeno natural se dejara ver en varios puntos de la demarcación.
Vecinos de zonas la Mora y Els Pallaresos han podido observar el arco iris con una gran claridad, y en algunos lugares incluso se ha formado un doble arco, un espectáculo más inusual que ha maravillado a todo el mundo que lo ha podido contemplar.
El arco iris se produce cuando la luz del sol atraviesa pequeñas gotas de agua suspendidas a la atmósfera. Cuando eso pasa, la luz se refracta —es decir, cambia de dirección—, se refleja en el interior de la gota y finalmente se descompone en los colores del espectro visible: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, indio y violeta.
Cuando se forman dos arcos, el segundo aparece más tenue y con los colores invertidos, a causa de una reflexión adicional dentro de las gotas.