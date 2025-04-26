El arcoiris viste de colores el cielo de Tarragona

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Este sábado por la tarde, el cielo de Tarragona se ha llenado de color con la aparición de un arcoiris. La combinación de chaparrones intermitentes y ratos de sol ha creado las condiciones ideales para que este fenómeno natural se dejara ver en varios puntos de la demarcación.

Vecinos de zonas la Mora y Els Pallaresos han podido observar el arco iris con una gran claridad, y en algunos lugares incluso se ha formado un doble arco, un espectáculo más inusual que ha maravillado a todo el mundo que lo ha podido contemplar.

El arco iris se produce cuando la luz del sol atraviesa pequeñas gotas de agua suspendidas a la atmósfera. Cuando eso pasa, la luz se refracta —es decir, cambia de dirección—, se refleja en el interior de la gota y finalmente se descompone en los colores del espectro visible: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, indio y violeta.

Cuando se forman dos arcos, el segundo aparece más tenue y con los colores invertidos, a causa de una reflexión adicional dentro de las gotas.