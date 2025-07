Estel Solé: «A pesar del premio, la impostora está conmigo toda el rato. Come, duerme y vive conmigo»

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

La protagonista de tu novela es Lena, una mujer cansada. Siente que no llega con el trabajo, la familia, la pareja... Es un retrato generacional.

Sí, y no necesariamente amable, porque lo que sentimos las mujeres es de todo menos naïf, que es como nos han narrado los hombres hasta ahora. Quería darle la vuelta y enseñar la tristeza, la angustia, la ansiedad, la culpa que demasiadas de nosotras llevamos dentro. Y no porque seamos unas neuróticas, sino porque somos estructuras de estado de un sistema que no nos valora y que, además, nos pone trabas y nos dice cómo tenemos que ser y cómo tenemos que vivir.

En el otro lado está Dan, su pareja, que encarna a este hombre que mira a la mujer mientras ella organiza y toma todas las decisiones.

Sí, entre otros agravios. He puesto mucho cuidado a la hora de construir a este personaje porque no quería que fuera un estereotipo ni que los lectores y lectoras pensaran que Lena no es feliz porque no ha escogido bien al marido. Quería alguien que representara el gran grueso de hombres, y que se entendiera que es un buen tío, un buen padre (o se esfuerza por serlo), y sin anomalías. Es un hombre que, como la mayoría de hombres, el sistema le sigue ofreciendo unos privilegios que no reconoce. A veces me he encontrado mujeres que me dicen que ya les está bien que la pareja trabaje todo el día, salga y haga cosas, y ellas se queden con las criaturas. Pero si estas mujeres se han creído eso es porque el sistema lo quiere. Y, además, quiere seguir teniendo mujeres tradicionales y calladas, porque, evidentemente, el mundo va mejor cuando el 50% de la población produce criaturas y se dedica a criarlas en silencio y tocar mucho las narices. Por lo tanto, creo que es importante que nos despertemos las unas a las otras, hagamos tribu y, como mínimo, seamos conscientes de que nos están oprimiendo.

En el libro también está presente la precariedad laboral, y has escogido el ámbito científico para hablar. ¿Por qué?

Cuando decido que quiero hablar de la precariedad, hago un enfoque voluntario hacia la ciencia. Cuando mi amiga Anna Tresserra, doctora en investigación y con unos resultados académicos brillantes (y que, como mujer, obviamente, le han costado sacrificios) me explica lo que cobra como profesora asociada o como investigadora, veo lo que ya sabíamos, y es que cualquier fuga de talento está absolutamente justificada. Y que la ciencia está tan desterrada como la cultura, y que, todo, pone de manifiesto qué sociedad tenemos y cómo hemos ordenado los valores. Todo acaba haciendo que las mujeres de la ciencia acaben renunciando a sus vocaciones, a los talentos y a todo lo que nos pueden aportar. Y es triste constatar que, si nos lo miramos con esta perspectiva de género, es algo que ocurre también en el resto de sectores.

Lena toma una decisión importante, pero le cuesta mucho desprenderse del sentimiento de culpa.

La culpa es una de las claves a la hora de diferenciar a los hombres de las mujeres. Pocos hombres conozco que sientan tanta culpa y en tantos ámbitos como la sentimos las mujeres. Hay mujeres que me han llamado que, siendo su compañero un hombre de izquierdas, comprensivo y todo lo que quieras, si le dicen que se marcha dos días sin que sea por trabajo ni nada justificado, saltan todas las alarmas y, como mínimo, una discusión la tendrán. En este punto hago una reflexión sobre qué hombres nos están acompañando, y si nos están empoderando y se ponen de parte nuestras, o bien nos ayudan a hundirnos porque están de parte del sistema. El personaje, en realidad, tiene una toma de conciencia de cómo ha ido renunciando a sus deseos. Todas nuestras luchas no dejan de ser luchas para reeducar a los hombres, para recordar que tenemos derechos y reclamarlos. Nuestra lucha va enfocada a ellos. Pero hay un ámbito que estamos olvidando, que es el de nuestro propio placer, hacer lo que nos apetece, porque en esto no hay ningún hombre como receptor, somos nosotros las que accionamos y las que recibimos. Decir me voy dos días y no necesito tu permiso y, si quieres, enfádate, que es lo que hace Lena, puede ser una gran revolución feminista. Que importante que es, a veces, sostener el enfado de un marido... Pero este detalle tan pequeño cuesta mucho, porque nos han dicho que no podemos ser así.

En la novela también hay mucha reflexión en torno a la maternidad y la figura de la madre, que en la historia es una madre vigilante, presente.

Lena está en una lucha constante con el personaje de su madre. La madre representa un mundo que se está muriendo y su generación lo quiere dejar atrás. Pero, al final, ella ha crecido con los mismos preceptos que su madre. Su personaje nos muestra cómo estamos nosotros ahora, con una parte que tira hacia el pasado, hacia los peores preceptos. Aquí hay una parte muy autobiográfica: ¿cómo puede ser que se me sienta una mala mujer por no tener bastante arreglada mi casa? Pues porque es un legado que nos hemos ido pasando. Me parece fuerte que todavía pasen cosas como que nuestro hogar hable de nosotros, o que nos atormente llevar a las criaturas mal vestidas. Así y todo, creo que todavía tardaremos tres o cuatro generaciones en cambiarlo, porque las criaturas están creciendo con abuelas y bisabuelas que han tenido esta visión y, sin darse cuenta, todavía hacen comentarios que nos ponen presión.

Con este libro has ganado el Ramon Llull. ¿El premio te ha dado seguridad profesional y personal?

Yo siento que la impostora está conmigo todo el rato. Come, duerme y vive conmigo. El premio ha sido más un reconocimiento íntimo que hacia afuera, aunque este también está. Pero, al final, el premio lo que me dice es: Mira atrás y contempla el progreso y el proceso. Ha sido como romper la cinta de la meta: resulta que iba la primera, y no lo sabía. Pero lo más importante es lo que he hecho estos cuatro años. Esto me ayudará a definir cómo actuaré en el futuro. El mensaje es que la lucha ha valido la pena, que qué bien no haberme rendido, y que ojalá ahora me permita hacer las cosas con un poco más de pausa y dándome más valor, porque no lo estaba haciendo lo suficiente.