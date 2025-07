BASF confirma la recuperación de sus ventas en el país que llegaron a los 1.426 MEUR

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

BASF ha presentado los resultados económicos de su ejercicio 2024 en España. La cifra de ventas del Grupo en el país ascendió a 1.426 millones de euros, lo que representa un crecimiento respecto al ejercicio 2023 del 5%. El aumento es el resultado del notable crecimiento de los volúmenes (+9%), que compensaron el descenso de los precios (-4%). Los resultados están en línea con las cifras del sector químico español.

Carles Navarro, director general del Grupo en España asegura que «el ejercicio 2024 en el país ha presentado a su cierre buenas cifras de crecimiento en ventas gracias a la reactivación de la demanda, como se observa en el aumento en volúmenes y a pesar del lastre en los precios, si bien en este sentido hemos observado un cambio de tendencia en la segunda mitad de año. El desarrollo de las actividades en el país, por encima de la tendencia general de nuestra organización, muestra nuestra competitividad y salud robusta».

Todos los negocios muestran un descenso en precios, a excepción de la división de Recubrimientos, que ha compensado el descenso en volúmenes debido a la ralentización de la industria automotriz. Este efecto negativo también se observa en Performance Materials, si bien ha sido parcialmente compensado por la dinámica positiva del sector de la construcción. En volúmenes, se observa un crecimiento sostenido a lo largo del año con alguna ralentización estacional y poco significativa. La demanda de Químicos (Intermedios, Petroquímicos) y en Monómeros han contribuido a llenar capacidades en Alemania y cubrir la demanda ralentizada del centro Europa. El negocio de Cuidado Personal y de la Higiene aumenta en volúmenes especialmente en detergentes. Soluciones Agrícolas consigue un año récord de ventas.

BASF tiene previsto invertir en España este año 54 millones de euros. Esto supone un 14% más que la inversión final del 2024, que finalmente se situó en 48 millones de euros (previsto: 40 millones de euros), con el centro de producción de Tarragona, el mantenimiento y optimización de sus infraestructuras, como principal activo.

Para Navarro, 2024 ha sido un año de inflexión, que además de los resultados financieros, ha significado la presentación de la nueva estrategia corporativa Winning Ways. Esta se basa en cuatro pilares estratégicos, Enfocar, Acelerar, Transformar y Ganar.

En este sentido, BASF está redefiniendo su enfoque de la gestión de su cartera. La compañía ahora diferencia entre los negocios core o de base (Productos Químicos, Materiales, Soluciones industriales y Nutrición y Cuidado). Los negocios standalone o independientes sirven a industrias específicas (Catalizadores ambientales y soluciones metálicas, Materiales para Baterías, Recubrimientos, Soluciones Agrícolas). Los negocios standalone de BASF sirven a distintas industrias y compiten con sus pares. BASF ahora les proporcionará más flexibilidad estratégica y operativa para responder a los requisitos específicos de los mercados en los que operan.

Transformación verde

«Ser el socio preferido en la transformación verde de nuestros clientes requiere una visión compartida, basada en la innovación, la confianza, el espíritu de mejora continua y el compromiso a largo plazo», explica Daniel Campo, director comercial de BASF Española. En este sentido, desde 2019, Inditex y BASF han consolidado una alianza estratégica enfocada en la innovación y la circularidad en la industria textil. Uno de los primeros hitos de esta colaboración fue el desarrollo de poliamidas producidas a partir de biomasa o recicladas a partir de residuos como los neumáticos. Estos materiales se han ido incorporando en las colecciones de las tiendas de la cadena española.

El pasado 27 de marzo, BASF anunció la puesta en marcha de la primera planta comercial de loopamid® del mundo. La planta de producción, situada en las instalaciones de Caojing, en Shanghai (China), tiene una capacidad anual de 500 toneladas métricas y supone un paso importante en el suministro de productos sostenibles para la industria textil.

En un avance significativo hacia la sostenibilidad en la industria de la moda, Inditex ha lanzado con éxito en 2024 100.000 unidades de zapatos empleando Haptex, una innovadora tecnología de poliuretanos sin disolventes desarrollada por BASF. Este material ha sido diseñado principalmente para la creación de cuero sintético, aplicándose en sectores como la moda, el calzado, mobiliario y la automoción.

Haptex destaca por su alta durabilidad y resistencia mecánica, así como por su impermeabilidad al agua. Estas propiedades lo posicionan como una alternativa de alta calidad y rendimiento para la industria. Además, el uso de Haptex contribuye significativamente a la reducción de la huella de carbono y del consumo eléctrico durante su producción.

También se han desarrollado avances en la reducción del impacto ambiental de los procesos de lavado. En 2022, The Laundry by Zara Home, se convirtió en el primer detergente capaz de reducir la liberación de microfibras hasta en un 80 %, además de permitir lavados a baja temperatura para reducir el consumo energético. En 2023, Inditex amplió esta innovación con The Laundry by Inditex y llevó su patente a mercados como EE.UU., Canadá y Brasil. Además, ambas compañías colaboraron en el desarrollo de SOKALAN HP 56 A, un polímero y solución pionera en lavado industrial en frío que optimiza la tintura por agotamiento, logrando una notable reducción en el consumo de agua y energía.

Alianza con Ametller Origen

El proyecto Carxofans es una iniciativa conjunta entre Ametller Origen y BASF | Nunhems, la marca de semillas hortícolas de BASF, que busca promover el consumo de alcachofas de alta calidad a lo largo de toda la temporada, combinando el conocimiento agronómico de la casa de semillas con el expertise de las recolecciones y la comercialización del producto en las propias tiendas de alimentación.

Este club de productores, pionero en su tipo, está compuesto por 12 agricultores distribuidos a lo largo de la costa mediterránea, desde la provincia de Barcelona hasta Castellón y con una producción estimada de casi dos millones de kilos de alcachofa.

Esta sinergia ha logrado una mayor disponibilidad de alcachofas de calidad hasta mediados de mayo. La iniciativa también persigue la diversificación de su oferta mediante ensayos con nuevas variedades, como materiales violetas tipo italianos y alcachofas con mini corazones tiernos. Esta iniciativa busca introducir nuevas referencias en el mercado, aportando valor añadido al lineal de frutas y hortalizas y enriqueciendo la experiencia del consumidor. La colaboración entre Ametller Origen y BASF | Nunhems refleja la ambición compartida hacia prácticas más sostenibles y eficientes.

Digital hub Madrid

El equipo del Digital Hub Madrid de BASF, establecido en 2019, supera las 700 personas empleadas, con una media anual de contratación de más de 100 personas, más de 50 nacionalidades y una cuota femenina del 24%. Muestra de su crecimiento continuado son las 90 posiciones abiertas en la actualidad. Con más de 150 proyectos y productos de TI, este centro se dedica a desarrollar e implementar soluciones digitales innovadoras para diversas áreas del Grupo BASF, incluyendo negocios, servicios, producción, investigación y desarrollo, inteligencia artificial y ciberseguridad.

«BASF continúa centrándose en España como un Hub global para impulsar la transformación digital de la empresa, manteniendo su fuerte compromiso con la innovación y la sostenibilidad», explica Thomas Kirchhoff, Co-Managing Director de BASF Digital Solutions S.L.