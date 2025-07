Desigualdad en los embalses de Tarragona: entre el pleno de Margalef y el 22% de Siurana

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los embalses de la demarcación de Tarragona tienen unas reservas de agua desiguales después de las lluvias de este marzo. En un extremo está el pantano de Margalef (Priorato), que lleva aproximadamente una semana rebosándose, en una imagen muy poco frecuente en la comarca. Pero en cambio, también en el Priorat, los de Siurana y los Guiamets se encuentran los dos al 22%. En el Baix Camp, Riudecanyes ha subido progresivamente las últimas semanas hasta el 49% gracias en buena medida también a la derivación desde el río Siurana. En las Tierras del Ebro, el pantano de Ulldecona se sitúa al 84%, si bien desde la dana de octubre que tiene un buen volumen de reservas.

Les lluvias registradas este marzo han mejorado las reservas de los embalses de la demarcación y algunos de ellos no presentaban volúmenes de reservas similares desde hace años. El mayor de la provincia es el de Siurana, con una capacidad de almacenaje de 12,2 hm3. Este jueves ha llegado al 22,2% (2,7 hm3) después de una tendencia positiva los últimos días que se seguirá manteniendo por la aportación de los barrancos. Los registros actuales no se veían desde junio del 2022, cuando se alcanzó el 22,6% de capacidad. Desde allí, tendencia descendente hasta quedar al 0,6% en octubre del año pasado. De hecho, desde el propio junio del 2022 no se llegaba al 20%.

Lo sigue el pantano de los Guiamets, con una capacidad de 10,5hm3. Su trayectoria es similar al de Siurana y también se quedó por debajo del 2% al inicio del otoño. El 1 de marzo se encontraba al 7,8% y en cuatro semanas ha triplicado sus reservas, que ya han alcanzado el 22,6%. Unos registros que no se veían desde agosto de 2022.

También en el Priorat, el embalse de Margalef presenta una imagen bastante insólita estos días, con el agua sobresaliente por encima la presa que rindió 2,3 hm3. Lleva en esta situación desde la semana pasada, por alegría de los municipios que se abastecen -Margalef, la Episcopal de Montsant, la Vilella Baixa y Cabacés- y que habían pasado meses muy difíciles el año pasado, cuando el pantano prácticamente se secó. Al principio de octubre se encontraba al 2% pero la dana de entonces lo hizo subir hasta el 90%. Desde entonces ha estado en muy buenos registros y los chaparrones de marzo lo han hecho rebosar y aportar volúmenes de agua importantes al río Montsant, que baja ufano. La situación se repite un poco más río abajo, a la altura de la Vilella Baixa, donde el pequeño pantano que hay también rebosa.

Por lo qué hace a Riudecanyes, que forma parte de las cuencas internas, este jueves por la tarde ha llegado al 49%. En este caso el incremento no se debe tan sólo a las lluvias en la zona del Baix Camp, sino también a las del Priorat, ya que desde el río Siurana se está trasvasando la mayoría del caudal. A principios de esta semana se han llegado a derivar más de 700 litros por segundo y este jueves el volumen se acercaba a los 200 l/s. Con todo, el embalse de Riudecanyes se encuentra en las puertas del 50% de capacidad, una cantidad que no se alcanza desde julio del 2021.

Finalmente, en las Tierras del Ebro, el embalse de Ulldecona este miércoles había llegado al 84,1%. En este caso las últimas lluvias no han supuesto un gran incremento del volumen, ya que lleva unos meses bastante lleno. Hasta el octubre pasado estaba totalmente vacío, cuando de golpe se llenó por la dana. Este pantano forma parte de la cuenca del Júcar y este jueves desembalsaba agua de forma preventiva.

Río Francolí

Una de las imágenes de las últimas lluvias en el Camp de Tarragona es el incremento del caudal del río Francolí. La Fuente Mayor de l'Espluga de Francolí, lugar de su nacimiento, brota con intensidad y en Montblanc se ha llegado a los 2,5 m3/s, una cifra infrecuente. De hecho, desde el Glòria y hasta este marzo, sólo pasó de los 2 m3/s seis días el otoño pasado. La gran mayoría del resto de días ha llevado menos de 0,5 m3/s.

Al ser un río que no tiene ningún gran embalse en su curso, va creciendo alimentado por los afluentes hasta la desembocadura, en Tarragona. A su paso por la ciudad la cantidad de agua que lleva ha despertado admiración entre la ciudadanía y en las últimas jornadas ha llegado a llevar 10 m3/s. Hace falta tener en cuenta que desde finales de febrero hasta el 9 de marzo iba seco en superficie -la estampa más habitual los últimos años-, pero también es cierto que desde noviembre hasta finales de febrero exhibía un caudal similar al actual.