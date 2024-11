Salut suspende la atención programada no urgente en el Camp de Tarragona, el Ebre y el Penedès

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El Departament de Salut ha informado de que suspenderá la atención programada no urgente de este lunes en el Camp de Tarragona, las Terres de l'Ebre y el Penedès, a raíz de la restricción de movilidad a nueve comarcas por la previsión de lluvias torrenciales por la DANA.

Salut detalla que se aplazan las citas programadas para evitar «desplazamientos no imprescindibles», pero recalca que la atención continuada en primaria y urgencias de los hospitales de referencia se mantienen.

El Departamento liderado por Olga Pané afirma que se reprogramarán las visitas asistenciales, las pruebas complementarias y las cirugías que no se lleven a cabo hoy. «Los usuarios recibirán su nueva cita a través de los canales habituales», según Salut.

La actividad programada por medios no presenciales se mantendrá sin cambios. La restricción de movilidad en nueve comarcas del Camp de Tarragona, el Ebre y el Penedès suspenderá pues toda la actividad programada de los hospitales de agudos y de día, CAP, centros de salud mental, rehabilitación y dispositivos de atención comunitaria. Aunque se mantiene la atención urgente, la oncológica, la diálisis y la cirugía no ajornable. Igualmente, también suspenderá el transporte sanitario no urgente de los servicios no esenciales. Se mantendrá, eso sí, el transporte para los usuarios de hemodiálisis, pacientes oncológicos y aquellos que no se puedan aplazar.

El Departament de Salut recuerda que los profesionales asistenciales son considerados esenciales durante esta emergencia. «Para el cumplimiento de las restricciones de movilidad, quedan restringidas todas las visitas de familiares en los centros sanitarios, excepto en el caso que se requiera según criterio de los profesionales», ha puntualizado Salut.